全球汇市：投机客削减美元净多仓和日圆净多仓--CFTC/路透数据

路透11月18日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，汇市投机客削减美元净多仓，因在连续七周增持净多仓后 ，他们进行获利了结。 截至11月15日当周，美元净多仓从前一周的223.6亿降至208.7亿美元 。上周美元净多仓为九个半月来最高。 特朗普胜选强化了美元涨势，因预期新政府将增加基建支出，可能推 升通胀并加息。美国总统大选后的一周，美元指数涨近7%。 但美元在选举前已上涨数月，一些分析师认为，美元到了回落的时候 ，至少短期来看如此。 “特朗普胜选导致金融市场出现结构性转变，推动债券大跌，美元升 至数年高位，美股也创数年高位，”BK Asset Management外汇策略部主 管Kathy Lien表示。 “美元回落幅度应该较浅，但自美元兑欧元和日圆明显下跌以来已有 10至11天。” 就美元兑日圆而言，Lien称，这是2015年5月以来最长连涨时间，112 日圆将是下一道关键阻力位，在达到该目标位前可能回落。 数据显示，日圆净多仓触及6月初以来最低水平，降至20,676口。 截至周五，美元兑日圆两周涨幅高达7.3%，为1988年1月以来的最大 两周升幅，也是浮动汇率时代表现第二强的两周。 英镑净空仓降至80,313口，为9月末以来英镑最低净空仓规模。 投资者预计，经济增长减弱及围绕英国脱欧的言论造成震荡，这些因 素明年将打压英镑。但一些人认为，自去年12月以来英镑已经下跌20%， 足以应对英国高额外部赤字，并帮助经济恢复平衡。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 11月15日当周 前一周 多头仓位 67,085 72,619 空头仓位 46,409 40,663 净仓位 20,676 31,956 欧元(125,000欧元为1口) 11月15日当周 前一周 多头仓位 121,575 118,897 空头仓位 240,757 248,211 净仓位 -119,182 -129,314 英镑(62,500英镑为1口) 11月15日当周 前一周 多头仓位 54,241 53,211 空头仓位 134,554 143,056 净仓位 -80,313 -89,845 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 11月15日当周 前一周 多头仓位 7,005 6,806 空头仓位 29,199 30,097 净仓位 -22,194 -23,291 加元(100,000加元为1口) 11月15日当周 前一周 多头仓位 34,293 32,850 空头仓位 52,892 54,162 净仓位 -18,599 -21,312 澳元(100,000澳元为1口) 11月15日当周 前一周 多头仓位 77,814 92,503 空头仓位 36,296 51,395 净仓位 41,518 41,108 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 11月15日当周 前一周 多头仓位 33,547 36,124 空头仓位 31,504 33,619 净仓位 2,043 2,505(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)