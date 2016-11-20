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亚洲 | 2016年 11月 20日 星期日 14:30 BJT

全球汇市：投机客削减美元净多仓和日圆净多仓--CFTC/路透数据

路透11月18日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，汇市投机客削减美元净多仓，因在连续七周增持净多仓后
，他们进行获利了结。
               
    截至11月15日当周，美元净多仓从前一周的223.6亿降至208.7亿美元
。上周美元净多仓为九个半月来最高。
    
    特朗普胜选强化了美元涨势，因预期新政府将增加基建支出，可能推
升通胀并加息。美国总统大选后的一周，美元指数涨近7%。
    
    但美元在选举前已上涨数月，一些分析师认为，美元到了回落的时候
，至少短期来看如此。
    
    “特朗普胜选导致金融市场出现结构性转变，推动债券大跌，美元升
至数年高位，美股也创数年高位，”BK Asset Management外汇策略部主
管Kathy Lien表示。
    
    “美元回落幅度应该较浅，但自美元兑欧元和日圆明显下跌以来已有
10至11天。”
    
    就美元兑日圆而言，Lien称，这是2015年5月以来最长连涨时间，112
日圆将是下一道关键阻力位，在达到该目标位前可能回落。    
    
    数据显示，日圆净多仓触及6月初以来最低水平，降至20,676口。
    
    截至周五，美元兑日圆两周涨幅高达7.3%，为1988年1月以来的最大
两周升幅，也是浮动汇率时代表现第二强的两周。
    
    英镑净空仓降至80,313口，为9月末以来英镑最低净空仓规模。
    
    投资者预计，经济增长减弱及围绕英国脱欧的言论造成震荡，这些因
素明年将打压英镑。但一些人认为，自去年12月以来英镑已经下跌20%，
足以应对英国高额外部赤字，并帮助经济恢复平衡。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
            11月15日当周        前一周
    多头仓位    67,085            72,619 
    空头仓位    46,409            40,663
    净仓位      20,676            31,956 

    
    欧元(125,000欧元为1口)
          11月15日当周        前一周
    多头仓位    121,575           118,897 
    空头仓位    240,757           248,211
    净仓位     -119,182          -129,314 
    
    英镑(62,500英镑为1口)
           11月15日当周        前一周
    多头仓位      54,241           53,211
    空头仓位     134,554          143,056
    净仓位       -80,313          -89,845 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           11月15日当周        前一周
    多头仓位       7,005            6,806
    空头仓位      29,199           30,097
    净仓位       -22,194          -23,291


    加元(100,000加元为1口)
           11月15日当周      前一周
    多头仓位       34,293           32,850
    空头仓位       52,892           54,162
    净仓位        -18,599          -21,312
    
    澳元(100,000澳元为1口)
              11月15日当周           前一周
    多头仓位      77,814           92,503
    空头仓位      36,296           51,395
    净仓位        41,518           41,108
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
              11月15日当周           前一周
    多头仓位      33,547           36,124
    空头仓位      31,504           33,619
    净仓位         2,043            2,505(完)
  
 (编译 李爽  审校 王兴亚)

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