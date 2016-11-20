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市场报道 | 2016年 11月 20日 星期日 12:23 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月15日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(479,237口)
    245,750   68,090   69,056  115,191  315,157  429,997  452,303   49,240  26,934
    
    较11月8日变动(未平仓合约：减少48,966口)
    
    -44,110   -4,532   -3,357      276  -45,344  -47,191  -53,233   -1,775   4,267
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       51.3     14.2     14.4     24.0     65.8     89.7     94.4     10.3     5.6
    
    各类交易商数量(总计为330家)
        154       99       88       52       50      253      196
    (完)
    
  
 (编译 李爽  审校 王兴亚)

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