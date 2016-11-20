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市场报道 | 2016年 11月 20日 星期日 12:22 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓
状况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,027,539口)
    581,416  305,090  606,946  734,484  1012058  1922846  1924094  104,693 103,445 
    
    较11月8日变动(未平仓合约：增加53,883口)
    
     20,602   21,815  -17,298   61,445   39,451   64,749   43,968  -10,866   9,915
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.7     15.0     29.9     36.2     49.9     94.8     94.9      5.2     5.1
    
    各类交易商数量(总计为438家)
        163      120      177      103      119      372      338
    (完)   
    
  
 (编译 李爽  审校 王兴亚)

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