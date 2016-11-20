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市场报道 | 2016年 11月 20日 星期日 12:21 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月15日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(239,196口)
    103,551   23,887   16,960  101,776  189,519  222,287  230,366   16,909   8,830
    
    较11月8日变动(未平仓合约：减少9,715口)
    
     -1,170   -4,970   -6,522   -1,011    1,868   -8,703   -9,624   -1,012     -91
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       43.3     10.0      7.1     42.5     79.2     92.9     96.3      7.1     3.7
    
    各类交易商数量(总计为285家)
        137       49       71       63       70      235      164
    (完)
    
  
 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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