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货币新闻 | 2016年 11月 20日 星期日 12:20 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(617,685口)
    197,119   77,779   73,943  301,760  372,825  572,822  524,547   44,863  93,138
    
    较11月8日变动(未平仓合约：减少2,956口)
    
    -23,485    9,846    6,365   18,550  -17,381    1,430   -1,170   -4,386  -1,786
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.9     12.6     12.0     48.9     60.4     92.7     84.9      7.3    15.1
    
    各类交易商数量(总计为573家)
        150      143      142      145      223      379      448
    (完)                   

  
 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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