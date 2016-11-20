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市场报道 | 2016年 11月 20日 星期日 12:19 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(512,485口)
    146,151  239,413  106,690  205,304  121,492  458,145  467,595   54,340  44,890
    
    较11月8日变动(未平仓合约：增加15,969口)
    
     -4,155   10,230    8,636    8,695   -4,690   13,176   14,176    2,793   1,793
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.5     46.7     20.8     40.1     23.7     89.4     91.2     10.6     8.8
    
    各类交易商数量(总计为487家)
        156      159      139      125      104      368      336
    (完)
    
  
 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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