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市场报道 | 2016年 11月 20日 星期日 12:18 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月15日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年11月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(238,615口)
    117,916   72,921   31,467   70,609  113,873  219,992  218,261   18,623  20,354
    
    较11月8日变动(未平仓合约：增加4,693口)
    
       -469   -5,828    3,436    1,203    6,534    4,170    4,142      523     551
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       49.4     30.6     13.2     29.6     47.7     92.2     91.5      7.8     8.5
    
    各类交易商数量(总计为310家)
        128       89       85       47       59      231      196
    (完)
    
  
 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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