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市场报道 | 2016年 11月 20日 星期日 12:17 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,398,285口)
    373,220  315,922  218,888  656,367  667,152  1248475  1201962  149,810 196,323
    
    较11月8日变动(未平仓合约：增加51,325口)
    
    -29,678   26,459   12,491   68,006   10,570   50,819   49,520      506   1,805
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.7     22.6     15.7     46.9     47.7     89.3     86.0     10.7    14.0
    
    各类交易商数量(总计为764家)
        152      178      175      293      344      552      614
    (完)
    
  
 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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