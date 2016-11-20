金砖国家：11月18日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月18日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘持平，报844.51点。
中国股市：沪综指小幅收低煤炭有色板块领跌，短线仍需震荡蓄势
中国汇市：人民币放量收跌至逾八年半新低，美元连日强势积聚风险
香港股市：恒生指数收高，但周线四连跌
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.32%，报59,961.763点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3845/70，上日收报3.4173/89。
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南非股市：基本收平盘，黄金类股丧失光芒。指标Top-40指数 收盘上涨0.1%，报44,216.56点；大盘综合指数 收盘上涨0.02%，报50,626.06点。
南非汇市：兰特收复失地，市场关注南非利率决定
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印度股市：收低，在美联储主席叶伦暗示升息在即后，整体人气依然受抑，并且投资者担心印度政府停止高面值纸币流通的举动。BSE指数 收盘下跌0.3%，报26,150.24点；NSE指数 收盘下跌0.07%，报8,074.1点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.13，上日收报67.815。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.51%，报990.77点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.14%，报517.06点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.15%，报64.703；卢布兑欧元 升值0.58%，报68.488。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。