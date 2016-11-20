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亚洲 | 2016年 11月 20日 星期日 14:46 BJT

金砖国家：11月18日股汇市收盘纵览

路透11月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月18日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘持平，报844.51点。

中国股市：沪综指小幅收低煤炭有色板块领跌，短线仍需震荡蓄势

中国汇市：人民币放量收跌至逾八年半新低，美元连日强势积聚风险

香港股市：恒生指数收高，但周线四连跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.32%，报59,961.763点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3845/70，上日收报3.4173/89。

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南非股市：基本收平盘，黄金类股丧失光芒。指标Top-40指数 收盘上涨0.1%，报44,216.56点；大盘综合指数 收盘上涨0.02%，报50,626.06点。

南非汇市：兰特收复失地，市场关注南非利率决定

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印度股市：收低，在美联储主席叶伦暗示升息在即后，整体人气依然受抑，并且投资者担心印度政府停止高面值纸币流通的举动。BSE指数 收盘下跌0.3%，报26,150.24点；NSE指数 收盘下跌0.07%，报8,074.1点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.13，上日收报67.815。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.51%，报990.77点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.14%，报517.06点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.15%，报64.703；卢布兑欧元 升值0.58%，报68.488。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)

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