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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--11月21日-11月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
        
    11月20日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                     10月      顺差6,154    顺差4,983
             出口(较上年同期)                     10月          -8.6%      -6.9%
             进口(较上年同期)                     10月         -16.3%     -16.3%

    11月21日当周   
         
    11月21日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    11月22日(二)
    暂无重要经济数据。
    
    11月23日(三)
    暂无重要经济数据。
    
    11月24日(四)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      11月初值        --          51.4
    2100 韩国消费者信心指数                         11月        --           102
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月      -0.4%       -0.5%
             全国整体CPI                                        --         -0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            11月       -0.4%       -0.4%
             东京地区整体CPI                                    --         +0.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     买超4,662
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超5,458    
    
    11月25日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    11月28日当周  
      
    11月28日(一)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                  12月       --           74
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                10月       --         -2.1%
             所有家庭支出(较前月)                               --         +2.8%
    2330 日本求才求职比                              10月       --          1.38
             失业率                                             --          3.0% 
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    10月       --         -1.9% (完)    

      
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