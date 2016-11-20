版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 21日 星期一 07:18 BJT

****欧洲经济指标预测--11月21日-11月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月21日当周
        
    11月21日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    11月22日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         10月          --  顺差43.74
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)     10月           60    106.13
             公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                           --     101.18
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                        --     132.85
    1100 英国CBI总工业订单差值                        11月          负8      负17
    1500 欧元区消费者信心指数                      11月初值       负7.8     负8.0    
    
    11月23日(三)
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       11月初值        54.7      55.0
                   服务业PMI                                       54.0      54.2
                   综合PMI                                         55.0      55.1
    
    11月24日(四)
    0700 德国经季节调整GDP(较前季)                   第三季      +0.2%      +0.2%
             未经季节调整GDP(较上年同期)                         +1.7%      +1.5%
    0630 法国非农就业岗位                      第三季修正值        --       +0.3%
    0745 法国企业景气指数                             11月         102        102
    0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       11月初值       51.2       51.8
                   服务业PMI                                      52.0       51.4
                   综合PMI                                        51.9       51.6    
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                    第三季        --       -5.6%
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                       11月      110.6      110.5
                    现况指数                                     115.0      115.0
                    预期指数                                     106.1      106.1 
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     11月初值       53.2       53.5
                     服务业PMI                                    53.0       52.8
                     综合PMI                                      53.3       53.3
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            10月初值        --    顺差28.8
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   10月        --      38.252
    1000 意大利薪资指数(较前月)                        10月        --        持平
                       (较上年同期)                                --       +0.6%
    1200 德国GfK消费者信心指数                         12月        9.7        9.7
    
    11月25日(五)
    0745 法国消费者信心指数                             11月         98         98 
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)              9月        --      +10.2%
                       (未经季节调整，较上年同期)                   --      +15.9%
               工业销售(经季节调整，较前月)              9月        --       +4.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                   --       +6.8%
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值      +0.5%      +0.5%
                              (较上年同期)                        +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                    第三季初值       +0.9%      +1.0%
                     (较上年同期)                                   --       -0.8%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)                9月        --       -0.1%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                     --       -0.2%
    1100 英国零售销售差值                               10月       正10       正21

        
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    0900 意大利制造业企业信心指数                       11月        --       103.0   
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                         10月        --       +5.0%
               对家庭贷款                                           --       +1.8%
               对非金融行业贷款                                     --       +1.9%
    1000 欧元区企业景气指数                             11月    　  --        0.55
               经济景气指数                                         --       106.3
               工业景气指数                                    　   --       负0.6
               服务业景气指数                                　     --        12.0
               消费者信心指数终值                                   --       负8.0
               消费者通胀预期指数                                   --         4.3
               生产者通胀预期指数                                   --         3.2
    
    11月28-29日
    0700 德国进口物价(较前月)                          10月       +0.7%      +0.1%
                     (较上年同期)                                 -0.8%      -1.8%
    
    11月28-30日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      10月         --       -1.4%
                         (较上年同期)                               --       +0.4%
     (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王丽鑫；审校 郑茵)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐