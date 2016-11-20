欧洲经济指标预测--11月21日-11月28日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月21日当周 11月21日(一) 暂无重要经济数据。 11月22日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差43.74 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 10月 60 106.13 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 101.18 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 132.85 1100 英国CBI总工业订单差值 11月 负8 负17 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.8 负8.0 11月23日(三) 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 54.7 55.0 服务业PMI 54.0 54.2 综合PMI 55.0 55.1 11月24日(四) 0700 德国经季节调整GDP(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.7% +1.5% 0630 法国非农就业岗位 第三季修正值 -- +0.3% 0745 法国企业景气指数 11月 102 102 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 51.2 51.8 服务业PMI 52.0 51.4 综合PMI 51.9 51.6 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -5.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 110.6 110.5 现况指数 115.0 115.0 预期指数 106.1 106.1 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.2 53.5 服务业PMI 53.0 52.8 综合PMI 53.3 53.3 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差28.8 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 38.252 1000 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 9.7 9.7 11月25日(五) 0745 法国消费者信心指数 11月 98 98 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 9月 -- +10.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +15.9% 工业销售(经季节调整，较前月) 9月 -- +4.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +6.8% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 +0.9% +1.0% (较上年同期) -- -0.8% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 1100 英国零售销售差值 10月 正10 正21 11月28日当周 11月28日(一) 0900 意大利制造业企业信心指数 11月 -- 103.0 0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 -- +5.0% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +1.9% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.55 经济景气指数 -- 106.3 工业景气指数 -- 负0.6 服务业景气指数 -- 12.0 消费者信心指数终值 -- 负8.0 消费者通胀预期指数 -- 4.3 生产者通胀预期指数 -- 3.2 11月28-29日 0700 德国进口物价(较前月) 10月 +0.7% +0.1% (较上年同期) -0.8% -1.8% 11月28-30日 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- -1.4% (较上年同期) -- +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。