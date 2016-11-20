澳新经济指标预测--11月21日-11月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月21日当周 11月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 11月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 11月23日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -1.7% -3.7% 11月24日(四) 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 -- 逆差14.36 截至10月的一年 -- 逆差34 进口 10月 -- 49 出口 -- 34.7 11月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月28日当周 11月28日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 张涛)