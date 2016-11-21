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市场报道 | 2016年 11月 21日 星期一 09:02 BJT

修正-全球贵金属：11月18日SPDR黄金持仓下降0.58%，或5.34吨

(更正：电头日期应为11月18日，而非“11月28日”)
    路透11月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周五黄金持仓量下降0.58%至915.29吨，周四为920.63吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从29,599,041.77盎司降至
29,427,433.93盎司。(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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