《中国报摘》--中国证券报11月21日

--业内人士认为，美联储加息预期推动美元创出新高，但强势美元亦有“天花板”。短期看，维持人民币对一揽子货币汇率稳定是一个重要目标。

--中国中车集团公司相关负责人表示，目前中国中车集团的六大业务平台构架已经明晰，分别为中车股份 、中车产投、中车金控、资本管理、教育培训以及地产置业，其中，中车金控、中车产投作为承担国有资本投资公司核心功能的国有资本二级投资平台将会发挥更大作用。未来围绕这六大平台将进行一系列的资本运作。

--中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才指出，未来在能源的生产、消费领域将会出现大的变革，美元在全球大宗商品市场上的地位将下降，人民币可以趁势而上，逐渐接替美元。目前要不断提升人民币在大宗商品市场上的定价能力，加快上海自贸区石油期货等相关品种的推出，人民币衍生品也要尽快推出，不要因为人民币对美元出现贬值就慌了手脚。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 杨淑祯)