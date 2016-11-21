重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月14日-18日)中国重要财经新闻：

【政经/金融】

--中国经济：有把握较好完成全年主要发展目标任务，稳固经济向好态势--总理

中国总理李克强表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。

--中国经济：存量担保和救助债务非政府债务，地方政府仅有适当责任--国务院

中国国务院发布地方政府性债务风险应急处置预案，表示存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。

--中国数据：四季度开局经济持稳全年目标无虞，房地产压力下明年存挑战

中国10月宏观数据继续呈现企稳迹象，受房地产和民间投资增速上升拉动，固定资产投资小幅回暖，不过汽车销售回落拖累消费增速下滑。整体而言，中国四季度经济将延续前三季走势，完成全年增长区间目标没有悬念。10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，10月社会消费品零售总额同比增长10%，前10月固定资产投资同比增长8.3%。

--中国经济：10月消费增幅放缓主因去年基数高，房地产投资增速仍会加快--统计局

中国国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，10月份消费增幅回落主要是去年基数原因，以及去年车购税减半，就汽车销售这一项，拉低了社会消费品零售总额0.5个百分点，所以这是最主要的因素。还有一个因素，就是房地产销售回落也带来一些家具、家庭用品销售的回落。

--中国财政：高基数导致10月财政支出同比大降，亦凸显地方财力吃紧

中国财政部公布财政收支数据显示，前10月收入完成预算的87%，支出完成预算的82%，收不抵支赤字收窄至1.1万亿元人民币，但较前三季度的赤字1.46万亿明显收窄。

--中国房地产：10月70城房价延续升势但环比涨幅收窄，一二线降温明显

路透根据中国国家统计局公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅自上月的11.2%升至12.3%；环比涨幅则从上月的2.1%缩窄至1.1%。表明在密集调控之下，中国10月热点地区房地产市场降温明显。

分析人士预计政策威力在未来一段时期会继续显现，房价涨势将面临下行压力；不过他们也表达了对房价可能再度陷入“越调越涨”怪圈的担忧，呼吁得从根本上动刀，推进土地、财税等制度性改革。

--《综述》加速来临的老龄化将让中国财政不堪重负，社保制度改革迫在眉睫

在应对庞大地方政府债务压力同时，未富先老以及加速到来的老龄化社会，都让原已吃紧的中国财政雪上加霜，突现了中国现行社保制度改革的迫切性。周二在中日财政智库研讨会上，参会专家普遍认为，中国老龄化社会正加速到来，而中国基本养老保险缴费不足，均与现行制度缺陷有关。并建议将社会统筹部分改为社会保障税，实行统帐分离，延迟退休等多种方式应对老龄社会的到来。

--《综述》多管齐下中国振兴东北下重药，力推投资穿越山海关

中国最新推出包括财政金融以及国企改革等全方位的振兴东北举措，并在政策扶持方面给予大力倾斜，以助推东北重新崛起。但这也难免引发资源配置到底是政府主导还是市场主导的疑虑。

--中美关系：合作是两国唯一的正确选择，双方要加强协调--习近平

中国国家主席习近平周一与美国当选总统特朗普通电话称，事实证明，合作是中美两国唯一的正确选择，当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济增长，拓展各领域交流合作。

--中法关系：推动巴黎成欧元区人民币金融中心及熊猫债市场发展--财金对话

第四次中法高级别经济财金对话联合情况说明称，中国和法国两国将进一步推动巴黎作为重要的欧元区人民币金融中心和熊猫债券市场的发展，欢迎中法各类发行人在法国离岸市场和中国在岸市场发行人民币计价债券，且法方将鼓励法国机构发行熊猫债。

--中国经济：加快实施生态环保重大工程，开展重点行业治污减排治理--国常会

国务院召开常务会议决定，将加快实施一批生态环境保护重大工程，开展造纸、建材等15个重点行业治污减排专项治理，并以提高环境质量为核心，对重点地区、流域、行业实行排放总量控制。

--中国数据：1-10月ODI同比增幅微落但仍处高位，对美投资增长迅速

中国1-10月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增幅轻微回落，但仍保持良好发展态势，其中对美投资增幅逾150%；同期实际使用外资金额（FDI）以美元计同比增0.2%，其中西部地区吸收外资高速增长。

--中国经济：到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元，年均增约10%--商务部

中国商务部等10部门联合发布“国内贸易流通‘十三五’发展规划”称，目标到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元人民币，年均增长10%左右，消费对经济增长的贡献明显加大；批发零售住宿餐饮业增加值达到11.2万亿元，年均增长7.5%左右。

【固定收益】

--《分析》中国央行逆回购+MLF驰援资金面，人民币贬值等仍掣肘宽松空间

受例行缴税和人民币大幅贬值冲击，中国银行间市场流动性本周再度收紧，央行公开市场则从期限和量两方面灵活搭配，适时转为大额净投放。业内人士认为，央行操作仍重在维持资金平稳，但回购利率居高不下且适逢年底时点，表明资金紧势或持续，市场情绪仍脆弱。

中国央行公开市场本周逆回购操作规模高达9,900亿元人民币，较上周的3,700亿元增近1.7倍，当周并转为净投放4,250亿元。

--《市场洞察》中国经济轻微滞胀与债市短期调整

中国债市10月底以来出现了幅度较大的调整，近一个月时间里，10年国债和国开债收益率上涨了近20个BP（基点），回到了2016年年初时候的水平，5年AAA和AA级中票收益率则上涨了近30个BP。弱企稳的基本面与相对较高的CPI组合，在内外不确定因素的扰动下，经济轻微滞胀推动了市场的调整。

不过考虑到10月份CPI的超预期有去年同期基数较低的重要原因,且今年以来居民可支配收入增速连续下降，消费能力下降，后期需求不足，消费价格上涨的可持续性并不强，因此11月的此轮调整可能不具有趋势性特征，后期随着CPI走弱，调整行情可能也会告一段落。

--中国央行：周三开展3,020亿元MLF操作远超到期量，利率与上期持平

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期中期借贷便利（MLF）到期情况，央行周三对18家金融机构开展MLF操作共3,020亿元人民币。该操作量远高于今日1,150亿元的到期量。

--中国信用债：河北物流短融昨因资金调配问题违约，但已于今日完成兑付

中国河北省物流产业集团发行的1.5亿元人民币短期融资券，于周四到期时意外未能按期兑付本息。不过发行人周五公告称，已于今日兑付15冀物流CP002CN041562060=CFXS全部应付本息，并补足延迟一天的利息，同时强调发生违约是由于“系统操作原因”。

--中国债市：全球最大对冲基金桥水获批进入银行间债市--外汇交易中心

中国外汇交易中心（CFETS）日前公告称，全球最大的对冲基金公司Bridgewater（桥水）携其多只投资产品已获批进入中国银行间债市。

【外汇】

--《人民币综述》点心债明年流通规模料急缩，基金救亡图存求转型

美国总统当选人特朗普扩大财政支出的诉求，令全球债市受创，但离岸点心债反应却相当温和。市场人士认为，这并不代表点心债成了避险温床，反而该担心这好不容易建立起来的市场，是不是对外界刺激失去了反应。

--中国经济：央行已经有汇率政策储备，未来调整中可占较主动地位--官员

中国央行金融稳定局副局长黄晓龙称，中国央行已经在汇率政策方面做了很多准备，这些政策储备将让中国在未来调整中处于相对比较主动的地位。

--人民币汇率：要从根本上扭转贬值预期还得靠结构改革--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，人民币贬值预期强烈主要原因是美元走强、国内企业和居民资产配置多样化需求强烈、以及中国经济减速；要从根本上扭转贬值预期还得依靠结构改革，而这也是解决“风险三角”问题的关键。

--《综述》购汇前置致10月结售汇逆差收窄，人民币急跌资本流出压力仍在积聚

人民币兑美元在10月贬值1.5%，创年内最大单月跌幅，然而10月的银行结售汇逆差却意外收窄近五成。分析人士指出，市场购汇前置，和监管层策略上宏观审慎管理，是结售汇逆差意外收窄的主因。而在11月人民币急跌的趋势下，资本流出压力仍在积聚。

--中国外汇：年度总额之外合理合法用汇需求可凭证明材料办理--外管局

针对中国目前对个人结汇和境内个人购汇实行每人每年等值5万美元的年度总额是否够用，国家外汇管理局有关负责人表示，年度总额是一项便利化额度安排，并不是个人结汇和购汇的限额；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。

--中国金融：10月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，10月末中央银行口径外汇占款余额为226,430.04亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币。

--中国外汇：9月减持美国国债280亿美元，为连续第四个月下降

美国财政部周三公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少280亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第一大持有国。

--人民币汇率：10月实际有效汇率微降至两年次低点，名义汇率结束十连跌

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年来次低点，上月为升0.32%。当月人民币名义有效汇率指数结束十连跌，升0.23%至117.22，上月为降0.10%。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股悄然越过“牛熊分界线”，平衡市被打破但难言牛市

中国房地产和大宗商品价格飙升，令股市投资者不断产生躁动。而在经历了10个月的反复震荡盘整后，A股日前已悄然越过被认为“牛熊分界线”的年线位置，平衡市格局有望被打破。不过分析人士并不认为中国股市会就此进入新一轮牛市，未来上涨节奏将放缓。

--中港证券：港交所CEO称深港通离正式推出＂仍需多几天＂时间

港交所行政总裁李小加表示，深港通离正式推出＂仍需多几天＂时间。

--中港证券：沪港通深港通不会造成资金外流，是纯粹投资工具--港交所总裁

回应近期市场对内地资金外流的担忧，香港交易所行政总裁李小加称，沪港通、深港通机制不会造成资金外流，人民币一直在“封闭的”系统之内，当港股通股票出售后，人民币将返回内地账户，因此沪港通、深港通“不是资本的离境工具、入境工具，是纯粹的投资工具”。

--《综述》铜市料仍供应过剩，行业高管质疑“非理性”价格涨势可持续性

全球多家主要铜产商及贸易商的高管指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。

--《独家新闻》国际数据集团洽商将自身出售给中国财团--消息人士

据知情人士透露，国际数据集团(IDG)正在洽商将自身以逾10亿美元出售给一个中国财团，该财团由IDG大中华区董事长熊晓鸽牵头。国际数据集团是一家领先的科技出版公司，还拥有PCWorld、市场调研公司国际数据资讯(IDC)等知名公司。

--中国个股：中国建筑称安邦资产持有公司股票比例达5%，触及举牌线

中国建筑股份有限公司公告称，截止周四安邦保险集团旗下安邦资产持有中国建筑股票15亿股，占公司股票比例达5%，首次触及举牌线。按中国建筑近期股价估算，安邦资金此次投入资金规模约100亿元人民币。

--中港个股：万科称中国恒大继续增持其股票，持股比例升至9.452%

中国最大房企之一的万科周四晚公告称，中国恒大近日继续增持万科A股股份，连同此前收购，其持股比例已增至9.452%。这意味自上周五至周四，恒大的持股比例又悄然上升0.5个百分点。

--中国个股：恒大旗下仲勤投资称入股梅雁吉祥是因看好清洁能源产业前景

近期因恒大系快速减持又马上增持股票而受关注的中国梅雁吉祥周二晚公告称，近日举牌的中国恒大子公司仲勤投资，入股梅雁吉祥主要目的是看好其所处的绿色清洁能源行业的整体发展前景，仲勤投资所持股票在12个月内将不会减持。

--中国个股：栋梁新材等五公司称恒大人寿增持其股份并自愿锁定六个月

在中国恒大人寿对栋梁新材等五只股票“快进快出”被保监会批评后，据栋梁新材等五家上市公司周一晚公告，恒大人寿买入和卖出相关公司股票均是基于对当时行情的判断，恒大人寿在11月已分别对这些公司股票进行增持，并对所持股票自愿锁定六个月。

--美国个股：滴滴出行与安飞士巴吉合作，为中国用户提供海外租车服务

中国最大移动出行平台滴滴出行宣布，其与安飞士巴吉集团(Avis Budget Group)达成战略合作协议，双方将携手为超过3亿的中国用户在近175个国家和地区提供境外安飞士(Avis)以及巴吉(Budget)的租车服务。 （完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)