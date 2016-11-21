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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日

**上海证券报**

--泛海控股集团董事长卢志强透露，任何一个企业发展到一定阶段必须要从全球化的角度去思考问题，泛海一直想建立产融结合的企业集团，最近的几单收购是公司战略的组成部分，在公司整个体系中的鲜明价值会慢慢显现出来。

**证券时报**

--新规发布后，近期多家基金子公司内部已明确增资计划，一家规模前20的基金子公司已确定增资10亿元人民币，另一家基金子公司也有增资5亿元的计划。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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