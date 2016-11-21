《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日

--泛海控股集团董事长卢志强透露，任何一个企业发展到一定阶段必须要从全球化的角度去思考问题，泛海一直想建立产融结合的企业集团，最近的几单收购是公司战略的组成部分，在公司整个体系中的鲜明价值会慢慢显现出来。