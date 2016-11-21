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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 15:52 BJT

更正-更新版 1-日本数据：10月出口连13跌且降幅超预期，外需低迷恐拖累经济复苏

(更正：因译文有误，标题及内文改为“10月出口为连续第13个月下跌，且降幅超过预期”，非“降幅连续第13个月超过预期”)

* 10月出口同比下降10.3%，预估为下降8.6%

* 进口同比锐降16.5%，预估为下降16.3%

* 贸易顺差4,962亿日圆，预估为顺差6,154亿日圆

路透东京11月21日 - 日本财务省周一公布数据显示，10月出口连续第13个月下跌，降幅超过预期，表明外需低迷。

财务省数据显示，10月出口较上年同期下降10.3%。路透调查分析师原本预期为下降8.6%。9月为减少6.9%。

在此之前日本公布数据显示，7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，因出口增强且进口下降，数据凸显出日本依赖出口的国内经济复苏可能脆弱。

10月进口亦锐减16.5%，预估中值为下降16.3%。

贸易顺差为4,962亿日圆(44.7亿美元)，预估中值为顺差6,154亿日圆。(完) (编译 李爽 审校 张荻)

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