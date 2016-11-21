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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:17 BJT

《汇市简讯》美元/韩元上涨，韩国检方公布对朴槿惠调查的结果

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* 美元/韩元开盘报1183.0韩元，上周五收报1175.9

* 美元兑亚洲货币普涨，因美债收益率攀高

* 韩国总统朴槿惠腐败丑闻不断披露，其坚不辞职

* 韩国检方公布调查结果

* 检方称，朴槿惠享有宪法豁免权

* 领导层若发生变化，可能利多韩元

(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 杜明霞)

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