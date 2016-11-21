《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--针对金管会是否再出手管类定存保单？金管会主委李瑞仓表示，国人对保险的观念已相当成熟，除非寿险公司、或银行通路销售时有误导保户或违规、违法情况，否则金管会将对业务积极开放、让业者正常发展。
*经济日报：
--台塑企业总裁王文渊表示，目前在美国新投资的建厂设备高达150亿美元。包括台塑化 在路易斯安那州100亿美元，与台塑 在德州有40到50亿美元左右，目前都还待审查过关。
--陆客团大缩减，自由行陆客也在减少中，为向对岸释出善意，并吸引陆客来台，交通部有意放宽自由行限额，从目前每日5,000人增至6,000人，增幅达二成；停留天数也从15天延长一倍至30天，并降低自由行来台的财力证明等，近日将邀国安单位、陆委会和移民署共同讨论。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。