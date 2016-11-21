《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月21日

--针对金管会是否再出手管类定存保单？金管会主委李瑞仓表示，国人对保险的观念已相当成熟，除非寿险公司、或银行通路销售时有误导保户或违规、违法情况，否则金管会将对业务积极开放、让业者正常发展。

--台塑企业总裁王文渊表示，目前在美国新投资的建厂设备高达150亿美元。包括台塑化 在路易斯安那州100亿美元，与台塑 在德州有40到50亿美元左右，目前都还待审查过关。

--陆客团大缩减，自由行陆客也在减少中，为向对岸释出善意，并吸引陆客来台，交通部有意放宽自由行限额，从目前每日5,000人增至6,000人，增幅达二成；停留天数也从15天延长一倍至30天，并降低自由行来台的财力证明等，近日将邀国安单位、陆委会和移民署共同讨论。(完)