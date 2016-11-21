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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报11月21日

**头版头条**

--深港通开通倒数阶段，内地资产管理规模居首、阿里系控股的天弘基金也抢攻港股通商机，首度申请成立港股通基金。

**其他**

--花旗银行零售银行业务主管林智刚指，目前进行股票买卖的Citigold客户，使用电子渠道占97%；以整体客户计，使用手机渠道占比为42%。

--楼市加辣令置业成本增，业主宁愿封盘善价而沽，10大屋苑放盘量跌至1,839个，较年初急跌四成。

--美汇指数高处未算高，新兴市场走资压力显着，在未公布深港通启动日之下，投资界忧虑恒指 后市下试22,000关口。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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