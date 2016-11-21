《香港报摘》--经济日报11月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--深港通开通倒数阶段，内地资产管理规模居首、阿里系控股的天弘基金也抢攻港股通商机，首度申请成立港股通基金。
**其他**
--花旗银行零售银行业务主管林智刚指，目前进行股票买卖的Citigold客户，使用电子渠道占97%；以整体客户计，使用手机渠道占比为42%。
--楼市加辣令置业成本增，业主宁愿封盘善价而沽，10大屋苑放盘量跌至1,839个，较年初急跌四成。
--美汇指数高处未算高，新兴市场走资压力显着，在未公布深港通启动日之下，投资界忧虑恒指 后市下试22,000关口。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。