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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:24 BJT

《台湾重要政经日程》--11月21日-12月13日

=====================今日重要政经消息==============================

11/21(一)

--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月为年增3.9%。

--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。

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11/22(二)

--08:30 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.93%。

--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。

11/23(三)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月年增5.02%。

11/24(四)

--16:00 央行公布10月M2年增率，上月年增4.05%。

12/5(一)

--16:00 央行公布11月外汇存底数字，上月底4,352.63亿美元。

12/6(二)

--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.70%。

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。

12/7(三)

--16:00 财政部公布11月出口数据，上月年增9.4%。

12/13(二)

--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。

注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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