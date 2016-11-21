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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:46 BJT

《全球重要经济事件一览表》--11月21日-11月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月21日(一)

--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，并出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议，至23日。

--中美执法合作联合联络小组第十四次会议开幕式，外交部副部长刘振民、美方代表将出席并致辞。

--中国国际经济交流中心主办的第八十九期 “经济每月谈”。主题：面对未来的中美关系--挑战与机遇。

慕尼黑--欧洲央行执委科尔于慕尼黑参加一个小组讨论会(1600)。

史特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表演说(1630)。

悉尼--澳洲央行国内市场主管Chris Aylmer于2016年澳洲证券化论坛(Australian Securitization Forum)发表演说。

东京--日本央行审议委员政井贵子于埼玉县对商界领袖发表演说(0130)。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Linde)与法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)参加马德里金融市场协会的年度会议(1330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)就“强大的金融部门需要稳定的监管”发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议(0800)。

11月22日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在澳洲商业经济学家会议的晚宴上发表讲话。

约翰尼斯堡--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月24日)

11月23日(三)

北京--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛(至24日)，会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

北京--2016年新浪金麒麟论坛。

11月24日(四)

四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

伯尔尼--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：货币政策之必要性--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)。

维也纳--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)。

11月25日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说。她也将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)。

11月28日(一)

江苏镇江--镇江国际低碳技术产品交易展示会(至29日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)

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