《香港报摘》--信报11月21日

**头版头条**

--阿里巴巴 旗下网购平台“双十一”商品交易总额再刷新纪录的1,207亿元人民币，不过本报记者直击十大淘宝村之一的广州番禺里仁洞村，当地不少商户为求催谷店舖网页浏览量，不惜重本落广告，结果埋单计数只获微利。

**其他**

--据内地传媒报导，广深港高铁香港段主隧道轨道于上周五全线贯通，港铁 发言人表示，未来承建商将把施工重心转移至铺设月台路轨和连接路轨上，预期2018年第三季投入服务。

--本间高尔夫 董事长刘建国表示，未来将集中开拓美国市场，不担心特朗普上台将影响出口业务；现在集团在美国市场的比例仅0.3%，销售额约1,000万美元，故将在产品方面作出改良，迎合美国当地的需要。

--港灯 董事总经理尹志田昨天表示，已就电费检讨向政府提交建议，现时仍在讨论当中。（完）

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