《香港报摘》--信报11月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--阿里巴巴 旗下网购平台“双十一”商品交易总额再刷新纪录的1,207亿元人民币，不过本报记者直击十大淘宝村之一的广州番禺里仁洞村，当地不少商户为求催谷店舖网页浏览量，不惜重本落广告，结果埋单计数只获微利。
**其他**
--据内地传媒报导，广深港高铁香港段主隧道轨道于上周五全线贯通，港铁 发言人表示，未来承建商将把施工重心转移至铺设月台路轨和连接路轨上，预期2018年第三季投入服务。
--本间高尔夫 董事长刘建国表示，未来将集中开拓美国市场，不担心特朗普上台将影响出口业务；现在集团在美国市场的比例仅0.3%，销售额约1,000万美元，故将在产品方面作出改良，迎合美国当地的需要。
--港灯 董事总经理尹志田昨天表示，已就电费检讨向政府提交建议，现时仍在讨论当中。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。