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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:35 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月21日

11月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
五收市价的比较.(1美元=7.7569港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收低35.89点，或0.19%，报18,867.93
点。因投资者锁定大选后上涨带来的获利，等待下一届美国政府的政策明
朗化。 

       
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            125.910  1.60     25460     9.767         -0.03
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            10.590   -3.55    18657     3.286         -0.13
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.290   -0.18    164253    84.224        -0.44
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            12.830   -0.08    77446     19.904        -0.28
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            66.740   0.51     25580     5.177         -0.06
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            68.350   0.34     13019     5.302         0.41
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.020   -0.69    1374415   60.535        -0.92
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.310   0.45     8126      3.670         0.54
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.580   3.58     112640    8.982         -0.96
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            6.950    -3.07    2270      5.391         -0.72
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            23.860   0.17     9049      4.627         -0.28
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.020   -1.16    1998      4.347         0.16
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.720   0.00     1105      3.525         -0.43
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.810    4.13     41975     1.056         -2.18
           >                                                             
 
    （完）

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