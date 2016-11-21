《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月21日

11月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 五收市价的比较.(1美元=7.7569港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低35.89点，或0.19%，报18,867.93 点。因投资者锁定大选后上涨带来的获利，等待下一届美国政府的政策明 朗化。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 125.910 1.60 25460 9.767 -0.03 > 中国铝业 <2600.HK 10.590 -3.55 18657 3.286 -0.13 > 中国移动 <0941.HK 54.290 -0.18 164253 84.224 -0.44 > 中国人寿 <2628.HK 12.830 -0.08 77446 19.904 -0.28 > 中石油 <0857.HK 66.740 0.51 25580 5.177 -0.06 > 中石化 <0386.HK 68.350 0.34 13019 5.302 0.41 > 汇丰控股 <0005.HK 39.020 -0.69 1374415 60.535 -0.92 > 中电信 <0728.HK 47.310 0.45 8126 3.670 0.54 > 中国联通 <0762.HK 11.580 3.58 112640 8.982 -0.96 > 兖州煤业 <1171.HK 6.950 -3.07 2270 5.391 -0.72 > 华能国际 <0902.HK 23.860 0.17 9049 4.627 -0.28 > 南方航空 <1055.HK 28.020 -1.16 1998 4.347 0.16 > 东方航空 <0670.HK 22.720 0.00 1105 3.525 -0.43 > 中芯国际 <0981.HK 6.810 4.13 41975 1.056 -2.18 > （完）