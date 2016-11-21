中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周小涨，CFETS指数升至94.54

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月21日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(18日)的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.22%至94.54，较2014年底则仍下跌5.46%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为95.89和95.33，较前周分别上涨0.40%和上涨0.23%，较2014年底则分别下跌4.11%和下跌4.67%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期 大跌1.10%，而美元指数 上周大升2.17%，交易员大量押注特朗普政府将祭出大规模财政刺激措施，同时市场对美联储12月加息预期继续升温，加剧美元强势；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌9.97%，而美元指数则累计上涨12.12%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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