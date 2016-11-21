永安期货：中国期指市场渐趋谨慎，短期上行空间有限

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月21日的《期货日报》：
上周市场呈现先扬后抑走势，上证综指周一创出3,221点的新高之后随即回落，全周几乎围绕3,200点上下波动。上周五指数明显走弱，最终上证综指未能持稳于3,200点上方，收报3,192点。期指也显现疲软走势，各品种跌幅不一，IF、IH及IC主力合约当周分别下跌0.52%、0.37%和0.81%。基差方面，与前一周相比，期货贴水略有升高，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.9、10.5和95.5点。
主力持仓方面，伴随指数的回落，各品种多空主力减仓离场迹象明显。其中，IF多空主力持仓当周双双大减，空头减仓超5,000手，多头减仓4,942手，净持仓由多翻空，净空79手。虽然同样是大幅减仓，但IH略有不同，多空持仓均下滑近3,000手，但空头减仓力度更大，净多持仓增至793手。IC上周多空主力持仓分别减少2,902和2,700手，净空持仓增至1,213手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。