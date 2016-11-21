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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:52 BJT

永安期货：中国期指市场渐趋谨慎，短期上行空间有限

以下内容节选自11月21日的《期货日报》：

上周市场呈现先扬后抑走势，上证综指周一创出3,221点的新高之后随即回落，全周几乎围绕3,200点上下波动。上周五指数明显走弱，最终上证综指未能持稳于3,200点上方，收报3,192点。期指也显现疲软走势，各品种跌幅不一，IF、IH及IC主力合约当周分别下跌0.52%、0.37%和0.81%。基差方面，与前一周相比，期货贴水略有升高，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.9、10.5和95.5点。

　　主力持仓方面，伴随指数的回落，各品种多空主力减仓离场迹象明显。其中，IF多空主力持仓当周双双大减，空头减仓超5,000手，多头减仓4,942手，净持仓由多翻空，净空79手。虽然同样是大幅减仓，但IH略有不同，多空持仓均下滑近3,000手，但空头减仓力度更大，净多持仓增至793手。IC上周多空主力持仓分别减少2,902和2,700手，净空持仓增至1,213手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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