永安期货：中国期指市场渐趋谨慎，短期上行空间有限

上周市场呈现先扬后抑走势，上证综指周一创出3,221点的新高之后随即回落，全周几乎围绕3,200点上下波动。上周五指数明显走弱，最终上证综指未能持稳于3,200点上方，收报3,192点。期指也显现疲软走势，各品种跌幅不一，IF、IH及IC主力合约当周分别下跌0.52%、0.37%和0.81%。基差方面，与前一周相比，期货贴水略有升高，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.9、10.5和95.5点。