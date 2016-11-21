全球金市：金价持稳，因美元削减涨幅

美元指数 小跌0.02%至101.190。

美元周五升至2003年以来最高，因持续押注通胀加速且利率将调升。

美国公债收益率周五上涨至今年最高水准，受技术性布仓和特朗普当选美国总统后对通胀和利率将上升的预期带动。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位颇具影响力的官员周五称，在考虑升息计划时，美国大选后的市场反应并不令人担心，因债市下跌和美元上涨似乎是受到对美国政府新政预期的驱动。

鉴于美国12月升息现在看起来接近板上钉钉，有关特朗普执政后美国未来政策的线索将可能主导未来一周的心态和市场，而非经济数据。

路透对分析师的调查显示，未来一年欧元区经济将以温和速度成长。美国大选结束及英国决定退欧五个月后，分析师的观点几乎没有变化。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至11月15日止当周，对冲基金和资产经理人减持纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓部位，为四周来首见，其并减持期银仓位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓量下降0.58%至915.29吨，周四为920.63吨。 (完)

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