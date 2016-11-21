全球金市：金价持稳，因美元削减涨幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数 小跌0.02%至101.190。
美元周五升至2003年以来最高，因持续押注通胀加速且利率将调升。
美国公债收益率周五上涨至今年最高水准，受技术性布仓和特朗普当选美国总统后对通胀和利率将上升的预期带动。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位颇具影响力的官员周五称，在考虑升息计划时，美国大选后的市场反应并不令人担心，因债市下跌和美元上涨似乎是受到对美国政府新政预期的驱动。
鉴于美国12月升息现在看起来接近板上钉钉，有关特朗普执政后美国未来政策的线索将可能主导未来一周的心态和市场，而非经济数据。
路透对分析师的调查显示，未来一年欧元区经济将以温和速度成长。美国大选结束及英国决定退欧五个月后，分析师的观点几乎没有变化。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至11月15日止当周，对冲基金和资产经理人减持纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓部位，为四周来首见，其并减持期银仓位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓量下降0.58%至915.29吨，周四为920.63吨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 王兴亚/王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。