中银国际期货：郑商所易盛农期指数易涨难跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月21日的《期货日报》：
上周，易盛农期指数在权重品种的带动下震荡上行。截至11月18日，易盛农期指数报收于1,220.87点，较前一周下跌19.80点，跌幅为1.60%。
权重品种方面，前一周五国内粕类商品大幅下挫，上周止跌反弹，而菜粕现货市场货源紧张，沿海地区菜粕价格攀升，在2,380—2,550元/吨。当前，国内菜籽压榨利润尚可，后续进口菜籽到港速度将加快，菜籽原料供应紧张局面将缓解。预计11月下旬开始菜籽加工厂开机率提升，且随着天气的转凉，水产养殖需求趋淡，后期菜粕面临供应过剩压力。短期内，菜粕期现货价格受低库存支撑，延续震荡偏强走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。