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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 08:53 BJT

中银国际期货：郑商所易盛农期指数易涨难跌

以下内容节选自11月21日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数在权重品种的带动下震荡上行。截至11月18日，易盛农期指数报收于1,220.87点，较前一周下跌19.80点，跌幅为1.60%。

　　权重品种方面，前一周五国内粕类商品大幅下挫，上周止跌反弹，而菜粕现货市场货源紧张，沿海地区菜粕价格攀升，在2,380—2,550元/吨。当前，国内菜籽压榨利润尚可，后续进口菜籽到港速度将加快，菜籽原料供应紧张局面将缓解。预计11月下旬开始菜籽加工厂开机率提升，且随着天气的转凉，水产养殖需求趋淡，后期菜粕面临供应过剩压力。短期内，菜粕期现货价格受低库存支撑，延续震荡偏强走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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