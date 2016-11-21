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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 09:04 BJT

《全球汇市》美元持坚，对特朗普政府政策的预期提供支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0600  1.0585  +0.14  -2.39  1.0860
    美元/日圆            110.92  110.91  +0.01  -7.80  120.30
    欧元/日圆         117.59  117.46  +0.11  -9.87  130.47
    美元/瑞郎            1.0093  1.0093  +0.00  +0.75  1.0018
    英镑/美元            1.2350  1.2343  +0.06 -16.20  1.4738
    美元/加元            1.3477  1.3499  -0.16  -2.62  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9033  6.9065  -0.05  +5.11  6.5680
    澳元/美元            0.7331  0.7332  -0.01  +0.77  0.7275
    新西兰元/美元        0.7014  0.7013  +0.01  +2.77  0.6825
    澳元/日圆         81.320  81.300  +0.02  -7.19  87.620
    新西兰元/日圆     77.760  77.740  +0.03  -5.15  81.980
    英镑/日圆         136.99  136.91  +0.06 -22.70  177.22
    澳元/新西兰元     1.0447  1.0458  -0.11  -2.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/陈宗琦/张荻/李婷仪 审校 张涛/郑茵/王兴亚/张若琪)

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