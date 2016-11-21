《香港报摘》--其他报纸重要消息11月21日

**明报**

--大酒店 近年逐步开拓新市场，部署进军土耳其伊斯坦堡、缅甸仰光及伦敦，不过集团非执行主席米高嘉道理表示，该公司向来营运酒店数目不多，在涉足新项目时，宁愿维持信誉可靠，继续慢工出细货。

--大和资本市场首席经济师赖志文表示，中国的走资再度加速，而随着人民币进入快贬通道，企业偿还外债能力减弱，可能触发信贷危机。

**星岛日报**

--绿地香港 主席兼行政总裁陈军表示，公司未来会持续向轻资产方向转型，除房地产开发销售的主业外，将积极发展房地产基金及互联网金融。

--英国再发生公司客户资料遭入侵事件，这次涉及长和 旗下3英国电讯，英国警方已接报拘捕三名疑犯，公司称今次遭入侵的不涉客户的财务资料。

**苹果日报**

--为打击环球逃税，香港与各国将实行共同滙报准则，银行等金融机构明年1月起收集外地客税务资料，包括中国内地客等，并最快于2018年进行自动交换资料。

--欢悦互娱（前称兴业铜业） 行政总裁胡明烈接受访问时指，铜业生意发展稳定，需寻找新增长点，看中近年发展迅速的游戏市场；公司日后会“两条腿走路”，冀游戏业务未来占整体纯利一半。

**东方日报**

--市场消息透露，近期股票市场再出现怀疑电话冒充客户落盘骗案，部分券商近日已即时发出内部通函，要求旗下“高危”部门员工必须加强核实客户身份。

--敏华控股 公布，将向HG International（HG）认购Home Group的五成权益，涉资最高5,069.28万欧元，交易协议条件包括于今年底或之前，HG须促使将Home集团在波兰、波罗的海诸国及乌克兰大部分营运公司的75%股本权益转让予Home Group。（完）

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