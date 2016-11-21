《香港报摘》--其他报纸重要消息11月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--大酒店 近年逐步开拓新市场，部署进军土耳其伊斯坦堡、缅甸仰光及伦敦，不过集团非执行主席米高嘉道理表示，该公司向来营运酒店数目不多，在涉足新项目时，宁愿维持信誉可靠，继续慢工出细货。
--大和资本市场首席经济师赖志文表示，中国的走资再度加速，而随着人民币进入快贬通道，企业偿还外债能力减弱，可能触发信贷危机。
**星岛日报**
--绿地香港 主席兼行政总裁陈军表示，公司未来会持续向轻资产方向转型，除房地产开发销售的主业外，将积极发展房地产基金及互联网金融。
--英国再发生公司客户资料遭入侵事件，这次涉及长和 旗下3英国电讯，英国警方已接报拘捕三名疑犯，公司称今次遭入侵的不涉客户的财务资料。
**苹果日报**
--为打击环球逃税，香港与各国将实行共同滙报准则，银行等金融机构明年1月起收集外地客税务资料，包括中国内地客等，并最快于2018年进行自动交换资料。
--欢悦互娱（前称兴业铜业） 行政总裁胡明烈接受访问时指，铜业生意发展稳定，需寻找新增长点，看中近年发展迅速的游戏市场；公司日后会“两条腿走路”，冀游戏业务未来占整体纯利一半。
**东方日报**
--市场消息透露，近期股票市场再出现怀疑电话冒充客户落盘骗案，部分券商近日已即时发出内部通函，要求旗下“高危”部门员工必须加强核实客户身份。
--敏华控股 公布，将向HG International（HG）认购Home Group的五成权益，涉资最高5,069.28万欧元，交易协议条件包括于今年底或之前，HG须促使将Home集团在波兰、波罗的海诸国及乌克兰大部分营运公司的75%股本权益转让予Home Group。（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。