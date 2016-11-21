港报财经评论：特朗普经济学VS安倍经济学--信报11月21日

“特”膨胀vs日三箭，比头威都唔曳/ 习广思

特朗普经济学中的「特朗普再通胀」（Trumpflation）近日成为金融市场关键词，炽热程度比2013年的「安倍经济学」有过之而无不及。过去一周，有314亿美元净流入美股，新兴股市则有43亿美元净流出，冷热分野，大家心里有数。不过，这轮的美股热隐藏两方面的风险，一是特朗普刺激经济措施或比市场预期的温和；二是美国在世界政经格局变成「宅男」。

「特朗普经济学」也像2013年的「安倍经济学」， 甫面世即成为全球资本的吸金石。虽然他的经济班子及政策尚未落实，但美元已升到破顶，10年期国债息率升至2.35厘，短短8个交易天升了半厘，后市再冲上去亦不出奇，资金流向往往是跟着趋势走，特朗普的新政未成形，市场还可以有很多想像空间。

不过，美元及美债息率齐升，以近年所见对美股并不是好事，两者齐升令美国的金融环境由松转紧，是高盛金融环境指数近期出现少见的背驰，这会是短线高追美股的风险。

特朗普的政见颇为排外，这反映美国现时本土意识抬头，不欲承担世界事务，宁可闭关自守，特朗普在竞选时更曾提出要在墨西哥边界建一道墙阻止非法入境者，这可说是最形象性地表现这种心态。美国二次大战后推出马歇尔计划重建欧洲，领导西方跟前苏联展开冷战，911后挥军攻打伊打克及利比亚，以至近年的重返亚洲，都显露其霸气，反观特朗普的政纲及言论，对国际盟友斤斤计较，多番批评欧日搭便车，应分担军费；经济上倾向采取贸易保护主义，对全球化不感兴趣，甚至抱厌恶态度，因此估计美国作为环球霸权的角色在他任内很可能出现转变。

近年，欧美的制度受到国民的严峻挑战，特朗普胜选只是反映现状。由欧盟、银行体制、央行，甚至是司法制度，都受到不同程度的质疑，英国公投脱欧是对欧盟体制的挑战，明年欧洲还有多场重要选举，欧盟能否丝毫无损也难说；至于央行，英国首相文翠珊甫上任不久即指英伦银行的减息及量宽措施有负面的影响，特朗普对美国联储局也是没有一句好话，不断传出他会换掉耶伦，央行能否保住独立地位令人忧虑。西方的民主及建制正处于动荡不安、风雨飘摇的环境，但这些因素在全球金融资产配置上又反映了多少呢？

这种落差，究其原因，是世界货币制度仍以美元为重心，国际资本以美国为中心。

中国，日本及欧罗区去年的经常账盈余合共约8000亿美元，美国的赤字则是4000余亿美元，这些盈余不少回流到美国投资，填补美国的赤字。美国人能享受价廉物美的产品，但呱呱嘈嚷着要采取贸易保护。有朝一日，贸易保护出台，这些国家盈余会减少，回流到美国的投资亦会下降，美国政府约20万亿美元的负债，利息开支肯定要增加。随着世界与美国的经贸关系减弱，国际间特别是新兴市场是否应该继续用美元作为交易与融通货币，也值得研究。当摆脱美元的枷锁，新兴经济体的发展道路会较平稳，毋须久不久就面对撤资之痛。

周末，特朗普突然发威，连续委任3名高层官员，包括由一向反移民的参议员塞申斯（Jeff Sessions）出任司法部长、鹰派众议员蓬佩奥（Mike Pompeo）出任中央情报局局长，以及退伍将领弗林（Michael Flynn）出任白宫国家安全顾问。3人都是保守死硬派人物，大选时已企出来支持特朗普，今次委任将落实特朗普遣返非法移民及打击伊斯兰教极端组织的诺言。

驱逐墨西哥非法移民会是新政府最易做及最快攞彩的政治骚。墨西哥在海外打工的就业人口每月滙回国的资金超过20亿美元，一年就有二百几亿美元。况且，特朗普政府不但要赶绝墨国的劳动力出口，还会限制其货品进口及美国企业到墨西哥投资。福特汽车上周五便通知特朗普会响应他的政策， 搁置搬迁一间车厂往墨西哥的计划，让新总统可以攞彩。不过，据媒体踢爆，福持因细车在汽油价便宜下销情差，故计划把生产细车的生产线搬去墨国，腾出的厂房改为生产畅销的七人车，所以搬迁生产线无损美国人的就业机会，但因为政治原因，墨国就少了单投资，看来墨西哥以至整个拉丁美洲的噩梦现在只是刚开始。

拉美地区资源丰富，农牧业发达，但工业化及基建投资不足，与中国的经济可以起互相配合之效，美国愈「宅男」，中国会愈受惠。国际资本习惯以美国为中心，这跟美国的金融业强大有关，但特朗普能入主白宫，暴露了美国面对的政经及社会难题及风险其实也不少。未来世界需求仍是以人口大国如中国、印度及印尼等会有较快速的增长，投资组合仍宜配置一些新兴市场资产。（完）

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