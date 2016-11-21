中国央行：建立数字金融监管体系，业务本质相同产品采用相同监管标准--副行长

路透北京11月21日 - 中国央行副行长潘功胜日前在第三届世界互联网大会论坛上称，针对近年来互联网金融存在的问题和风险，将按实质重于形式原则，实施“穿透式”监管，建立数字金融的新型监管体系、审慎监管体系和市场准入体系，对业务本质相同的产品采用相同的监管标准，而不受产品提供商的机构属性影响。

中国金融时报周一刊登其在出席第三届世界互联网大会论坛的讲话并称，完善鼓励“互联网+普惠金融”发展的政策体系，通过各有侧重的货币政策、信贷政策、监管政策和财税政策为普惠金融创造良好政策条件；运用新的信息科技手段，加快完善金融基础设施体系。

“‘互联网+普惠金融’的核心仍是金融，没有改变金融风险的隐蔽性、传染性、突发性和较强的负外部性等特征，且互联网金融天然具有交叉性、跨市场、跨区域特征，其风险波及面更广，扩散速度更快，溢出效应更强。”潘功胜强调称。

在构建“互联网+普惠金融”的监管制度框架方面，他提到，当前央行正会同相关部门开展互联网金融风险专项整治，旨在规范各类互联网金融业态，净化市场竞争环境，扭转互联网金融某些业态偏离正确创新防线的局面，并通过总结治理经验，建立长效机制。