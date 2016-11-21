中国央行：建立数字金融监管体系，业务本质相同产品采用相同监管标准--副行长

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月21日 - 中国央行副行长潘功胜日前在第三届世界互联网大会论坛上称，针对近年来互联网金融存在的问题和风险，将按实质重于形式原则，实施“穿透式”监管，建立数字金融的新型监管体系、审慎监管体系和市场准入体系，对业务本质相同的产品采用相同的监管标准，而不受产品提供商的机构属性影响。
中国金融时报周一刊登其在出席第三届世界互联网大会论坛的讲话并称，完善鼓励“互联网+普惠金融”发展的政策体系，通过各有侧重的货币政策、信贷政策、监管政策和财税政策为普惠金融创造良好政策条件；运用新的信息科技手段，加快完善金融基础设施体系。
“‘互联网+普惠金融’的核心仍是金融，没有改变金融风险的隐蔽性、传染性、突发性和较强的负外部性等特征，且互联网金融天然具有交叉性、跨市场、跨区域特征，其风险波及面更广，扩散速度更快，溢出效应更强。”潘功胜强调称。
在构建“互联网+普惠金融”的监管制度框架方面，他提到，当前央行正会同相关部门开展互联网金融风险专项整治，旨在规范各类互联网金融业态，净化市场竞争环境，扭转互联网金融某些业态偏离正确创新防线的局面，并通过总结治理经验，建立长效机制。
中国国务院10月中旬发布互联网金融专项整治实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等，其中P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款。 （完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。