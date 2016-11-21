港报财经评论：港股反弹力弱，美滙成风向标--经济日报11月19日

港股反弹力弱 美滙成风向标/ 林瑞芬

美元升势凌厉，人民币跌到跪低，港股纵反弹也力弱。恒指 昨收报22,344点，升0.4%；国指 收报9,349点，升0.2%，大市成交额缩减至只有558.7亿港元。

美国联储局主席耶伦没有掩饰12月可能加息之路，加息几近成定局，而市场消化了多少，则有待观察。

目前投资者站于审慎的观望期，事关特朗普上场后，是全球化和主要经济体超级宽松货币政策渐行渐远的开始，国际金融市场或面临一个大转折。

引述光大证券分析，美国明年加息频率或提高，特别会对新兴经济体的资本流动产生较大影响，尤其是处于金融周期高位的新兴亚洲，同时也会对人民币和中国金融市场带来压力。过去几年新兴亚洲资本流入较多，资产价格上升到较高水平，处于金融周期高位。其中，香港楼价收入比上升至1997年以来最高值，楼价高估风险较大。对中国内地而言，产能过剩和资源错配等问题拖累生产率，而且中国居民与企业的对外资产头寸处于净债务人地位，增持海外资产的动因依旧较强，对人民币亦有贬值压力。

美滙指数 走势已成为港股最关键的风向标，一来，美元持续走强，则人民币贬值，利淡投资中资股的气氛。二来，美元强资金回流美国，新兴市场资金流出，港股成提款机。

技术上，从附图所见，自特朗普赢得大选后，美滙指数已升穿100关口，量度升幅目标约107，后市有可能以反覆挑战此水平为目标，未抵目标，人民币以及港股的弱势都难言摆脱。

恒指低企50天綫之下呈弱势，后市就宜守稳上升轨22,000点，不然，仍有下调空间。按周綫图所示，恒指失守保历加通道中轴22,772左右，成为短綫反弹强大阻力，如果顺势向下，失守22,000关口，或回试保历加通道底部近21,000点。

至于国指，同样低企于50天綫之下，周綫图所见，周内大部分时间低企于9,500之下，如确认失守关键支持轨，势走弱，后市宜稳守密集支持位近9,000点。

据国家统计局最新公布，与10月上半月相比，10月下半月新建商品住宅价格除深圳和成都两个城市继续下降外，北京、天津、上海、厦门和郑州等5个城市也由升转降，降幅在0.1至0.4个百分点之间；广州新建商品住宅价格环比持平；其余7个城市新建商品住宅价格环比涨幅进一步回落，回落幅度在0.4至3.3个百分点之间。结果显示，一綫和热点二綫城市因地制宜、因城施策实施调控政策以来，房价走势明显趋稳。

10月以来美元强势，人民币走贬，可见若不是10月初阿爷下定决心调控房地产市场，在投资者保值需求之下，相信房地产市场的炽热势强劲。美元一日强势，人民币仍在贬值途上，现在调控房地产政策只能发挥温和止缓楼市升势作用，令房价上升速度放慢，大拐点下跌压力未感强烈，但预料阿爷不会轻易撤走调控措施。

上证 昨收报3,192点，微跌0.5%，仍在3,200点阻力前整固。人民币近月的贬值未有困扰上证的升势，PPI转正，传统周期股重新获垂青。就明年大形势而言，无疑还是货币及经济面主导。最新由内地《中证报》引述多位业内人士预计，2017年政策总基调可能仍是「稳中求进」，政策以稳为主，宏观调控料继续采取「积极财政、稳健货币」组合。为稳定经济增长、加快经济转型，2017年财税体制改革、投融资体制改革、供给侧改革及国企改革等多领域改革将有新举措和新突破。

内房股中国恒大 继续加码增持万科企业 ，最新公司公布，本月10日至17日，恒大在市场上进一步收购万科A股1.28亿股，占其总股本1.167%，总代价34.83亿元人民币，由内部资源支付。至今，恒大共持有万科10.43亿股A股，占其总股本9.452%。

万科A股昨受消息刺激，上涨2.7%，而万科H股 则上升3.3%至21.95港元。以股价计，万科H股已逼近中国海外 ，中国海外近日因高层人事变动而受压，昨收报22港元。若以往绩PB计，万科2015年底每股帐面资产净值为10.66港元，以昨日收市价计，PB近2倍，而中国海外每股帐面资产净值为19.43港元，以昨日收市价计，PB只有1.13倍。毕竟万科仍处于股权争夺战中，PB值高于中国海外以至华润置地 ，非内房股的主流趋势，其他大部分内房股走势仍受困于调控政策，而万科争夺战落幕之后，市场将可能重新检视其PB值的合理水平。（完）

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