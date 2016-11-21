港报社评：青少年军获特殊对待，政府角色冲突惹争议--明报11月21日

去年才成立的香港青少年军（下称青少年军），数月前获政府批出空置校舍，并获华人永远坟场管理委员会（下称华永会）捐助3000万元翻新，反映其发展迅速，本应可喜可贺，不过，本报取得的文件显示，青少年军这两项申请，当局整个审批过程就一个「快」字，总共只需25日，有理由怀疑它获优待。审批由民政事务局主理，涉及公共资源使用，若审批偏袒青少年军，对其他制服团体不公平；政府偏离公平公正角色，也将失去公衆的认同和尊重。

较早前，本报报道青少年军获得民政事务局批出九龙湾空置校舍，将翻新用作总部，落败的基督教少年军和少年领袖团，历史较悠久、会员人数亦较多，但是未获青睐，他们对审批结果都表示不满，言语之间有青少年军获政府特殊对待之意。本报今日报道青少年军向华永会申请3000万元捐助，民政事务局极速审核批出，结合申请空置校舍流程，使人怀疑除了青少年军获得特殊对待，否则没有其他适当解释。

据文件列载，今年6月3日，青少年军向民政事务局申请空置校舍，第19日之后（6月21日），接获通知获批校舍，同日，青少年军向华永会提交约60页计划书，申请3000万元捐助翻新校舍以用作总部；6月23日，华永会秘书处向各委员发放文件，建议批出资助；6月27日，华永会如数批出3000万元给青少年军。即是说，青少年军申请校舍和资助，在民政事务局（华永会也是其辖下）操作下，不用一个月，全部搞定，事态显示不单民政事务局效率高，与华永会和青少年军三方互动之丝丝入扣，使人叹为观止；这种效率与持份者的互动形态，设若在其他方面显现出来，则市民对相关官员和政府的评价，肯定超高。

这次高效率审核，有一个关键人物，就是民政事务局长刘江华，他同时是华永会主席，另外，刘江华也是香港青少年军荣誉顾问，如此一身三职，积极推动，才可以极速为青少年军安家。刘江华的角色，或许可以描述为民政事务局长刘江华批出校舍给青少年军，华永会主席刘江华批出3000万元给青少年军翻新校舍，青少年军荣誉顾问刘江华看到青少年军迅速发展起来。民政事务局发言人表示，刘江华在青少年军的职衔属「荣誉」性质，没有实际职能，亦从来不参与实际运作，因此，在华永会考虑青少年军的捐助申请上不涉及任何利益冲突，亦毋须避席，云云。

民政事务局这样解读刘江华的角色，不能说没有道理，只是在社会观感上，难以让人认同个中没有角色冲突。试想想，刘江华在此事一人戴三顶帽，一时是局长，一时是华永会主席，处理与他有关的青少年军事务，就校舍分配方面，还有其他两个制服团体争夺，然后声称分配结果与他的角色身分无关，一切都秉公办理；另外，华永会就工程项目最高资助为300万元，虽云会视乎项目内容及性质等因素，调整资助上限，不过，青少年军获批资助是原定上限的10倍，太慷慨了。

另外，今年5月，民政事务局发信通知12个制服团体，邀请他们提交计划书，申请九龙湾空置校舍，这些制服团体除了青少年军，其他早已获得当局恒常资助，青少年军未获恒常资助而获邀申请，本已不寻常；至于华永会批出的慈善捐款，2014年为2100万元（涉及92个项目），2013年因100周年曾作特别拨款，全年捐款额也不过2500万元（涉及117项目），青少年军获批3000万元，可说是以一顶百，反映华永会对它的疏爽。上述种种情况，若说与「刘江华因素」无关，其他制服团体会信服？市民会认为公平处理，并无偏袒？设若当局这样认为，那是自欺欺人。

香港青少年军总会是新兴制服团体，有特首梁振英、中联办主任张晓明及解放军驻港部队司令员谭本宏担任荣誉赞助人；前特首董建华任首席荣誉会长，特首夫人梁唐青仪任总司令；警务处前高层李明逵、邓竟成等任成员，早被刮目相看，成立之时社会上也引发议论。本港多一个制服团体，使更多青年人强化公民意识、认识公民责任及义务，完全无问题，政府如同其他制服团体一样，给予青少年军资助，也可以接受，只是当局对待一衆制服团体，应该一视同仁，若偏袒青少年军，社会上对它会另眼相看，构成的无形压力，对其成长发展不会有好处。今次批出校舍和巨款的做法，已经使青少年军陷于这般景况。

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