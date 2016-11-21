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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--11月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
    
    11月22日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         10月        --     顺差43.74
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)     10月         60       106.13
             公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                          59       101.18
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --        132.85
    1100 英国CBI总工业订单差值                        11月        负9         负17
    1330 加拿大零售销售(较前月)                        9月      +0.6%        -0.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.5%         持平
    1500 欧元区消费者信心指数                      11月初值     负7.8        负8.0 
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       10月        543          547
             成屋销售(较前月)                                   -0.5%        +3.2%
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                 11月        --           负4
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值      预估值

    11月20日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月   顺差4,962   顺差6,154
             出口(较上年同期)                                   -10.3%       -8.6% 
             进口(较上年同期)                                   -16.5%      -16.3%
    
    11月21日(一)
    1330 美国全国活动指数                             10月      负0.08         -- 
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  9月       -1.2%       +0.4%
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/王洋 审校 王兴亚)

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