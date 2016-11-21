主要国家经济指标预测--11月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月22日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差43.74 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 10月 60 106.13 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 59 101.18 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 132.85 1100 英国CBI总工业订单差值 11月 负9 负17 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.6% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% 持平 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.8 负8.0 1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 543 547 成屋销售(较前月) -0.5% +3.2% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 11月 -- 负4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月20日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 顺差4,962 顺差6,154 出口(较上年同期) -10.3% -8.6% 进口(较上年同期) -16.5% -16.3% 11月21日(一) 1330 美国全国活动指数 10月 负0.08 -- 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 -1.2% +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王洋 审校 王兴亚)