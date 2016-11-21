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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 09:28 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆受美元/日圆和欧元/美元汇率以及之前强势提振

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    * 欧元/日圆仍然受到美元/日圆以及欧元/美元的交互影响，之前强
势的影响亦未消散
    * 特别是在亚洲市场，该汇率对仍倾向于上涨，部分因为一些海外市
场投机性交易
    * 不过仍难以看多该汇率对，如果做多美元/日圆可能获利更丰
    * 部分海外交易人士上看120日圆，但在200日移动均线118.77有较强
阻力
    * 该关键阻力位自2015年12月9日以来一直未被升破
    * 今日支撑位料在小时图上一目均衡基准线所在的117.22，以及100
小时移动均线116.95
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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