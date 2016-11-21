《汇市简讯》欧元/日圆受美元/日圆和欧元/美元汇率以及之前强势提振

0108GMT * 欧元/日圆仍然受到美元/日圆以及欧元/美元的交互影响，之前强 势的影响亦未消散 * 特别是在亚洲市场，该汇率对仍倾向于上涨，部分因为一些海外市 场投机性交易 * 不过仍难以看多该汇率对，如果做多美元/日圆可能获利更丰 * 部分海外交易人士上看120日圆，但在200日移动均线118.77有较强 阻力 * 该关键阻力位自2015年12月9日以来一直未被升破 * 今日支撑位料在小时图上一目均衡基准线所在的117.22，以及100 小时移动均线116.95 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)