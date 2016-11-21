中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数升至94.59

路透上海11月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日微升0.05%至94.59；SDR篮子指数微跌至95.32，BIS篮子指数微跌至95. 87。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.29%，SDR篮子指数跌3.56%，BIS指数跌5.74% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.8985 -189 欧元 7.308 22 日圆 6.2207 312 港元 0.8893 -24.4 英镑 8.5161 353 澳元 5.055 470 新西兰元 4.831 104 新加坡元 4.8368 31 瑞郎 6.8327 57 加元 5.1156 -225 林吉特 0.637 6.2 卢布 9.3863 -348 泰铢 5.1501 119 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.48，较上日微升0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.43，微升0.02 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.29，微升0.14%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.24，微升0.03%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)