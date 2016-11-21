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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 09:28 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数升至94.59

路透上海11月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一较上日微升0.05%至94.59；SDR篮子指数微跌至95.32，BIS篮子指数微跌至95.
87。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.29%，SDR篮子指数跌3.56%，BIS指数跌5.74%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点
                                          数
 人民币                           6.8985                        -189
 欧元                              7.308                          22
 日圆                             6.2207                         312
 港元                             0.8893                       -24.4
 英镑                             8.5161                         353
 澳元                              5.055                         470
 新西兰元                          4.831                         104
 新加坡元                         4.8368                          31
 瑞郎                             6.8327                          57
 加元                             5.1156                        -225
 林吉特                            0.637                         6.2
 卢布                             9.3863                        -348
 泰铢                             5.1501                         119
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.48，较上日微升0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.43，微升0.02
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.29，微升0.14%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.24，微升0.03%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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