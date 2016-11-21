《路透晚报》--11月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：运行在合理区间，未来五年进口总额可达8万亿美元--习近平

中国国家主席习近平表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。预计未来五年中国进口总额将达到8万亿美元，利用外资总额将达到6,000亿美元。

--中国央行：建立数字金融监管体系，业务本质相同产品采用相同监管标准--副行长

中国央行副行长潘功胜称，针对近年来互联网金融存在的问题和风险，将按实质重于形式原则，实施“穿透式”监管，建立数字金融的新型监管体系、审慎监管体系和市场准入体系，对业务本质相同的产品采用相同的监管标准，而不受产品提供商的机构属性影响。

--新闻稿：中资银行的表外风险使资金需求升高--惠誉

惠誉评级在一份专题报告中表示，中国的银行理财产品市场规模不断扩大，使贷款人越发容易受到资产质量冲击和资金及流动性紧张的影响，并将需要更高的资金水平。

--中美关系：习奥同意确保两国关系继续沿正确轨道健康稳定向前发展

中国国家主席习近平和美国总统奥巴马周六会面。据新华社报导，双方一致同意确保中美关系继续沿着正确轨道健康稳定向前发展；习近平并表示，发展长期健康稳定的中美关系，符合两国人民根本利益。

--全球贸易：新西兰和中国启动自由贸易协定升级谈判

新西兰总理约翰基表示，中国和新西兰同意展开正式协商以升级两国的自由贸易协定(FTA)。而FTA升级将可确保目前的贸易协定把中国自2008年以来和其他贸易伙伴协商的FTA纳入考量。

--台湾数据：10月外销订单年升0.3%，远低于市场预期

台湾经济部公布，10月外销订单金额较上年同期升0.3%，远低于市场预估的成长3.35%。经济部表示，因国际品牌高阶笔记型电脑逢新旧产品交替期，抵销成长动能。塑橡胶制 品及化学品因部分业者当月岁修结束，回补库存自用，加上太阳能电池上游化学材料需求减 少，致其行业外销订单分别年减3.3%及18.2%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额1,850亿元逆回购，单日净投放400亿

中国央行公开市场今日进行总额1,850亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期600亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。

--《中国新债预测》国开行五期债定位略低二级，配置需求仍在但情绪不佳

中国国家开发银行周二将招标增发三、五、七、10和20 年五期固息债。路透调查显示，资金面虽仍偏紧但已有部分缓和，同时银行和保险等机构仍会有配置需求，不过二级市场情绪依然不佳，故明日五期债中标收益率料仅略低于二级，预测均值分别为2.92%、3.09%、3.24%、3.20%和3.52%。

--中国债市动态：现券收益率及IRS略跌，但情绪不稳仍难言触顶

中国银行间债市早盘现券收益率及IRS（利率互换）均略跌，经过持续调整后10年国债收益率来到2.90%附近，有部分机构认为该位置附近利率债已有一定配置价值，买盘力道较之前亦有所恢复。

--中国货币市场：利率回落但仍在高位，公开市场持续净投放助缓资金面

中国银行间市场资金面周一维持略有改善但仍处紧平衡状态，主要回购利率虽回落但仍在高位。交易员表示，公开市场持续净投放助力流动性紧张局面有所缓解，但总体紧势未改。预计月底随着财政存款的投放，资金面会进一步改善。

--中国债市：上海将试点发行三年期自贸区地方债，外资机构可参与承销

上海市财政局近日发布自贸区债券招标、兑付办法显示，该市今年将在中国(上海)自由贸易试验区试点发行三年期的地方政府债券，可向开立上海自贸区自由贸易账户的区内境外机构投资者分销，符合条件的外资银行还可申请承销资格。

--中国债市：上交所强化公司债投资者保护，未来三方面风险值得关注

中国信用债市场的违约日趋常态化，让包括中国证监会和交易所在内，越来越重视机构及个人投资者的保护，上交所近期就举行了公司债投资者保护第一期研讨会，相关方面也提示了未来公司债市场值得关注的三大类风险。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘与中间价均创近八年半新低，考验6.90元支撑

人民币兑美元即期早盘缩量下跌，与12连跌的中间价双双逼近6.90元关口，刷新近八年半低点，因美元指数依旧强势。交易员称，即期汇价连续调整后，市场观望气氛略有升温，成交出现萎缩；监管层则继续启动中间价过滤机制，缓和汇价螺旋下跌压力。

--《独家新闻》中国监管层将放缓人民币贬值速度，因担心资本外流--消息

政策顾问表示，中国政策制定者对于近期人民币汇率的下跌并不太担心，不过他们已做好了让贬值速度放缓的准备，因担心如果人民币兑美元过快地失手7的重要心理关口，或会引发资本外流。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数升至94.59

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.05%至94.59；SDR篮子指数微跌至95.32，BIS篮子指数微跌至95.87。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创10个半月新高，保险股等金融板块领涨

中国股市沪综指收创10个半月新高。分析师指出，受深港通临近和养老金入市预期提振，今日以保险股为代表的金融板块领涨；目前市场仍以存量资金主导，但已有增量资金入场迹象，后市大盘运行节奏取决于资金面松紧程度。

--《独家新闻》安邦保险洽谈向黑石集团购买23亿美元日本房地产--消息

据两位参与磋商的消息人士透露，中国安邦保险集团正在洽谈从美国黑石集团手中购买高达23亿美元日本住宅物业资产，这将是全球金融危机以来日本最大的一笔房地产交易。

--《焦点》深港通将吹响陆资南下集结号，中小港股盼注流动性“活水”

在市场关注的深港通距正式开通仅差临门一脚之际，一些中小型港股公司近期已开始在大陆密集路演，券商等中介机构的港股介绍会亦是一场接着一场，此前颇落寞的中小型港股期待陆资南下能给他们带来“活水”。

--投行观点：外国投资者对深港通兴趣更浓，初期亦将吸引量化投资者--汇丰

汇丰中国股票策略主管孙瑜称，根据该行此前路演，外国投资者对深港通的兴趣比沪港通更为浓厚，预料深港通开通初期将吸引沪港通投资者及量化投资者参与。

--中国央企：中车集团将继续重组整合，围绕中车金控等进行资本运作--报载

中国证券报引述中车集团负责人称，下一步公司将围绕纵向、横向和整体协同三个维度实施后续重组整合，加快建设高端装备企业集团；同时围绕中车金控、中车产投等国有资本二级投资平台进行一系列的资本运作。

--中国房地产：广州要求竞买土地须用自有资金，贷款拿地将取消中标资格

广东省广州市住建委等部门日前下发通知称，为保持房地产市场平稳健康发展，在该市范围内竞买商品住宅用地从事房地产开发必须使用自有资金。

--香港个股：华润医药行使部分超额配售权，额外发行逾10亿港元股份

中国领先的综合医药公司--华润医药集团有限公司宣布行使部分超额配售权，额外发行逾10亿港元股份。

--《焦点》中国打击货车超载推高国内玉米价格，买家纷纷转向进口谷物

中国政府打击货车超载的举措带动中国玉米价格跳涨，提振了对来自美国和澳洲的高粱和大麦等较便宜饲料谷物的需求。中国政府9月底在全国开展为期一年的整治公路货车违法超限超载行为专项行动，这打击了玉米供应。

--美国个股：阿里云将在境外新设四个数据中心，寻求争抢全球市场份额

阿里巴巴集团控股有限公司旗下阿里云称，计划在中国之外设立四个新的数据中心，分别设在迪拜、德国、日本和澳洲，寻求与业内领先企业亚马逊(Amazon.com)及微软(Microsoft)争夺全球市场份额。

--香港个股：绿地香港与科威特投资人组建的地产基金首期3亿美元到位

在4月宣布与科威特战略投资人拟合组80亿美元丝路地产基金后，绿地香港高层透露最新进展，该基金的首期3亿美元近期已到位，基金正式启动，正积极寻找投资项目，短期内倾向于投资成熟市场的地产项目。

--香港个股：贾跃亭控制的酷派预计今年蚀约30亿港元，盘初曾挫至逾四年低位