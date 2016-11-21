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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 09:49 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元处于守势，美国公债收益率上涨带来压力

自从特朗普胜选以来，澳新货币皆下跌约0.04美元。特朗普的当选，造成美国通胀与利率前景遭大幅重新评估，美债收益率因而大涨。

10年期美债收益率不到两周劲升48个基点，澳洲公债收益率也上升40个基点。

美债收益率跳涨令新兴市场出现资金外流的威胁，亚币受创特别严重。在这种情况下，澳元通常成为出售标的。

“美债价格可能需要大涨，亚币才有可能稳定，更别提要亚币回升了。”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市策略师Sean Callow表示。

不过澳洲央行可能乐见澳元走跌，因为这有助于提振大宗商品出口获利，增强澳洲贸易条件，令央行再度降息的必要性降低。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛)

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