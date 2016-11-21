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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 10:03 BJT

香港个股：华润医药行使部分超额配售权，额外发行逾10亿港元股份

路透香港11月21日 - 中国领先的综合医药公司--华润医药集团有限公司 宣布行使部分超额配售权，额外发行逾10亿港元股份。

据周日的公告，华润医药根据超额配售权额外发行约1.12亿股股份，相当于IPO可供发售股份总数约7.25%，发行价为招股价，集资金额约10.2亿亿港元。

华润医药上月底在香港IPO上市集资140亿港元，招股价为每股9.1港元，但除首日挂牌之外，上市后股本一直“潜水”。香港时间09:59，该股跌1.23%，报8.84港元。

华润医药为中国第二大医药制造商和第三大非处方药商，旗下包括知名品牌“三九”。母公司中国华润集团上周与富士胶片控股株式会社 建立商业联盟，在包括医疗保健行业等领域寻求合作。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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