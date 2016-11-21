香港个股：华润医药行使部分超额配售权，额外发行逾10亿港元股份

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月21日 - 中国领先的综合医药公司--华润医药集团有限公司 宣布行使部分超额配售权，额外发行逾10亿港元股份。
据周日的公告，华润医药根据超额配售权额外发行约1.12亿股股份，相当于IPO可供发售股份总数约7.25%，发行价为招股价，集资金额约10.2亿亿港元。
华润医药上月底在香港IPO上市集资140亿港元，招股价为每股9.1港元，但除首日挂牌之外，上市后股本一直“潜水”。香港时间09:59，该股跌1.23%，报8.84港元。
华润医药为中国第二大医药制造商和第三大非处方药商，旗下包括知名品牌“三九”。母公司中国华润集团上周与富士胶片控股株式会社 建立商业联盟，在包括医疗保健行业等领域寻求合作。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。