台湾汇市：台币盘初小幅走升，因国际美元涨多回档但观望气氛浓厚

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月21日 - 台币兑美元 周一盘初小幅走升，交易员表示，由于国际美元涨多略有回档，让包括台币在内的新兴亚洲货币稍获喘息。
他们指出，虽然台币略见支撑，不过市场观望气氛相当浓厚，开盘一小时，台北外汇仅成交不到1亿美元。外资早盘尚未有明显流向，出口商则小幅抛汇，使得台币偏强。
〞流动性很差，稍晚要看外资是不是继续汇出。〞一银行交易主管说。
一外商银行交易员称，由于上周五美国10年公债殖利率 弹升至去年12月以来最高，资金自新兴市场抽离回流美国的趋势恐难改变，台币仍将面临走贬压力。
本地时间10:03，台币兑美元报在31.959，交投区间介于31.955-32.009，上日收在32.010。
美国公债收益率周五上涨至今年最高水准，受技术性布仓和特朗普当选美国总统后对通胀和利率将上升的预期带动。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.030/32.070，上日收在32.110。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.950-32.050。
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--《全球汇市》美元持坚，对特朗普政府政策的预期提供支撑 (完) (记者 董永年； 审校 杨淑祯)
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