台湾央行：目前台币是贬值方向，特朗普当选市场已反应--副总裁

路透台北11月21日 - 台湾央行副总裁杨金龙周一表示，特朗普当选美国总统后，台湾金融市场，包含新台币汇率、债券市场及股票现在都在反应，目前台币是朝贬值的方向。

他在立法院并称，美国大选结果出炉后，台湾金融市场的反应比英国脱欧还来得大，特朗普“也算是黑天鹅”。

〞因为预期美元走强，台币和人民币目前是走弱，台币是朝贬值的方向。〞杨金龙说。

他表示，未来特朗普上任后，市场是否持续反应仍待观察，但目前台币是走弱的，未来央行将密切注意后续的发展。

杨金龙并称，尽管近来外资在台股卖超并呈净流出，但今年以来外资大举流入台湾、买超台股，亦是亚洲新兴市场中流入最多的。

美国总统大选后，台币兑美元汇率 已贬值1.54%，周一收在32.000。(完)