台湾央行：目前台币是贬值方向，特朗普当选市场已反应--副总裁

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月21日 - 台湾央行副总裁杨金龙周一表示，特朗普当选美国总统后，台湾金融市场，包含新台币汇率、债券市场及股票现在都在反应，目前台币是朝贬值的方向。
他在立法院并称，美国大选结果出炉后，台湾金融市场的反应比英国脱欧还来得大，特朗普“也算是黑天鹅”。
〞因为预期美元走强，台币和人民币目前是走弱，台币是朝贬值的方向。〞杨金龙说。
他表示，未来特朗普上任后，市场是否持续反应仍待观察，但目前台币是走弱的，未来央行将密切注意后续的发展。
杨金龙并称，尽管近来外资在台股卖超并呈净流出，但今年以来外资大举流入台湾、买超台股，亦是亚洲新兴市场中流入最多的。
美国总统大选后，台币兑美元汇率 已贬值1.54%，周一收在32.000。(完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。