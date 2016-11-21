金属期市：伦敦期铜上涨，投资者看好油价推升通胀

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
油价周一上涨约1%，因石油输出国组织(OPEC)接近达成减产协议以抑制供应过剩。过剩问题已导致油价逾两年来处于低位。
正值亚太地区领导人寻求新的自由贸易选项之际，中国国家主席习近平周六承诺进一步开放经济。
鉴于美国12月升息现在看起来接近板上钉钉，有关特朗普执政后美国未来政策的线索将可能主导未来一周的心态和市场，而非经济数据。
欧洲最大铜冶炼商Aurubis 周四表示，自由港 与江西铜业据称达成的2017年铜矿加工精炼费用“太低”。
政策顾问表示，中国政策制定者对于近期人民币汇率的下跌并不太担心，不过他们已做好了让贬值速度放缓的准备，因担心如果人民币兑美元过快地失守7的重要心理关口，或会引发资本外流。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，11月15日止当周，对冲基金和基金经理连续第二周增持COMEX期铜及期权净多仓至纪录高位。(完)
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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。