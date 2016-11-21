金属期市：伦敦期铜上涨，投资者看好油价推升通胀

油价周一上涨约1%，因石油输出国组织(OPEC)接近达成减产协议以抑制供应过剩。过剩问题已导致油价逾两年来处于低位。

正值亚太地区领导人寻求新的自由贸易选项之际，中国国家主席习近平周六承诺进一步开放经济。

鉴于美国12月升息现在看起来接近板上钉钉，有关特朗普执政后美国未来政策的线索将可能主导未来一周的心态和市场，而非经济数据。

欧洲最大铜冶炼商Aurubis 周四表示，自由港 与江西铜业据称达成的2017年铜矿加工精炼费用“太低”。

政策顾问表示，中国政策制定者对于近期人民币汇率的下跌并不太担心，不过他们已做好了让贬值速度放缓的准备，因担心如果人民币兑美元过快地失守7的重要心理关口，或会引发资本外流。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，11月15日止当周，对冲基金和基金经理连续第二周增持COMEX期铜及期权净多仓至纪录高位。(完)

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