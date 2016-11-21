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货币新闻 | 2016年 11月 21日 星期一 10:46 BJT

芝加哥期市：小麦连续第三个交易日上涨，触及11天来高位

以下是0159GMT报价：
    
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移  RSI
                                                    动均值  
 CBOT小麦    410.00   2.00    +0.49%   +1.74%       410.10  58
 CBOT玉米    346.50   1.00    +0.29%   +1.32%       348.07  57
 CBOT大豆    1000.00  6.25    +0.63%   +1.06%       991.66  64
 CBOT稻米    9.59     -$0.04  -0.47%   +0.84%       $10.06  51
 WTI原油     46.02    $0.33   +0.72%   +0.72%       $47.35  56
 汇率                                                       
 欧元/美元   $1.060   $0.002  +0.18%   -0.20%               
 美元/澳元   0.7328   0.000   -0.05%   -1.03%               
 
   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
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    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张若琪/艾茂林)

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