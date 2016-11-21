中国新债：进出口行周三将增发至多190亿元四期债，期限3/5/10/20年

路透北京11月21日 - 中国进出口银行周一公告，将于周三(23日)招标增发不超过190亿元人民币四期债， 期限包括三年、五年、10年和20年。 上述四期债分别为进出口行今年第13期 、第12期 、第10期CN160310=CF XS和2015年第19期 的增发债，票面利率为2.80%、2.92%、3.18%和3.88%。 具体发行条款如下： 2016年第13/12/10期和2015年第19期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3年:50亿元；5/10年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年：11月23日下午14:00-15:00 10/20年：11月23日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 11月24日 起息日 3年：11/7；5年：11/1；10年：9/5；20年：1/12 发行期 11月23日-11月24日 上市日 11月28日 手续费 3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)