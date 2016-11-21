更正-日本股市：日圆疲软支撑日经指数上涨，盘旋在10个半月高点附近

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更正：因译文有误，内文第五段应为“近期涨势”，非“近期汇率涨势”)
路透东京11月21日 - 日股日经指数周一早盘上涨，在10个半月高位附近徘徊，此前日圆进一步下跌。不过日经指数涨势可能受限，因投资者在近期市场大涨后态度谨慎。
日经指数 早盘上涨0.6%至18,072.01点，触及1月7日以来最高点。
特朗普当选美国总统以来，日经指数已经涨逾11%，投资者相信特朗普政府将采取扩张性财政政策来促进增长。
美元兑日圆 在亚洲早盘升至111.125，为5月31日以来最高。
“只要美元兑日圆汇率仍处在高位，日本股票就将得到助力。然而，一旦特朗普提及贸易保护，那些对近期涨势保持警惕的投资者预计就会了结获利。”大和证券资本市场股票策略师高桥和宏说道。
出口商股价持稳，丰田汽车 上涨0.7%，Panasonic Corp 攀升1.2%，佳能 上涨1.0%。
在油价上扬约1%后，矿产股也得到提振。日本国际石油开发帝石 扬升2.9%，日本石油资源开发 升2.2%。
东证股价指数 升0.8%至1,439.60点，JPX-日经400指数 涨0.7%至12,913.37点。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。