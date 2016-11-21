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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 11:35 BJT

更正-日本股市：日圆疲软支撑日经指数上涨，盘旋在10个半月高点附近

(更正：因译文有误，内文第五段应为“近期涨势”，非“近期汇率涨势”)

路透东京11月21日 - 日股日经指数周一早盘上涨，在10个半月高位附近徘徊，此前日圆进一步下跌。不过日经指数涨势可能受限，因投资者在近期市场大涨后态度谨慎。

日经指数 早盘上涨0.6%至18,072.01点，触及1月7日以来最高点。

特朗普当选美国总统以来，日经指数已经涨逾11%，投资者相信特朗普政府将采取扩张性财政政策来促进增长。

美元兑日圆 在亚洲早盘升至111.125，为5月31日以来最高。

“只要美元兑日圆汇率仍处在高位，日本股票就将得到助力。然而，一旦特朗普提及贸易保护，那些对近期涨势保持警惕的投资者预计就会了结获利。”大和证券资本市场股票策略师高桥和宏说道。

出口商股价持稳，丰田汽车 上涨0.7%，Panasonic Corp 攀升1.2%，佳能 上涨1.0%。

在油价上扬约1%后，矿产股也得到提振。日本国际石油开发帝石 扬升2.9%，日本石油资源开发 升2.2%。

东证股价指数 升0.8%至1,439.60点，JPX-日经400指数 涨0.7%至12,913.37点。（完）

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