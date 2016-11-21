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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 10:45 BJT

中国新债：铁路总公司周二将招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

路透上海11月21日 - 中国铁路总公司周一公告，将于周二(22日)招标发行今年第六期铁路建设债券，总
额200亿元人民币，其中10年期发行规模150亿元，20年期50亿元。
    
    上述债券采用单一利率招标方式，具体招标时间为11月22日10:00-11:00时，10年期品种利率招标区间为2
.56%-3.56%，20年期品种为2.86%-3.86%。
    
    本次债券的分销期起始日、起息日和缴款日均为11月23日，牵头主承销商为国开证券和工商银行，联合主
承销商包括农行、中银国际证券、国泰君安证券和招商证券。
    
    本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。    
    
    以下为今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)：
               10年期                 20年期                  30年期
 招标   发行量   利率   倍数   发行量  利率   倍数   发行   利率   倍数
  日                                                  量           
 11/8     150    3.10%  2.05     --     --     --     50    3.53%  2.89
 10/26    150    3.01%  2.53     --     --     --     50    3.40%  3.93
 10/14    150    3.00%  3.68     50    3.31%  4.52    --     --     --
 9/23     150    3.09%  3.06     50    3.38%  4.51    --     --     --
 9/14     150    3.15%  5.22     50    3.42%  5.55    --     --     --
    经发改委同意，铁路总公司2016年债券募集资金用途部分调整。调整后2016年预计发行1,600亿元，其中 
550亿元用于铁路建设项目，500亿元用于装备购置，550亿元用于债务结构调整。
    
     1995年起至本期债券发行前，发行人共发行铁路建设债券11,887亿元，其中已兑付607亿元，尚未到期11
,280亿元；中期票据2,450亿元，其中已兑付750亿元，尚未到期1,700亿元；短期融资券2,800亿元，全部已兑
付；超短期融资券1,250亿元，其中已兑付1,100亿元，尚未到期150亿元。(完)    
    
    参看公告详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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