中国新债：铁路总公司周二将招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

路透上海11月21日 - 中国铁路总公司周一公告，将于周二(22日)招标发行今年第六期铁路建设债券，总 额200亿元人民币，其中10年期发行规模150亿元，20年期50亿元。 上述债券采用单一利率招标方式，具体招标时间为11月22日10:00-11:00时，10年期品种利率招标区间为2 .56%-3.56%，20年期品种为2.86%-3.86%。 本次债券的分销期起始日、起息日和缴款日均为11月23日，牵头主承销商为国开证券和工商银行，联合主 承销商包括农行、中银国际证券、国泰君安证券和招商证券。 本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 以下为今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期 30年期 招标 发行量 利率 倍数 发行量 利率 倍数 发行 利率 倍数 日 量 11/8 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89 10/26 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- -- 经发改委同意，铁路总公司2016年债券募集资金用途部分调整。调整后2016年预计发行1,600亿元，其中 550亿元用于铁路建设项目，500亿元用于装备购置，550亿元用于债务结构调整。 1995年起至本期债券发行前，发行人共发行铁路建设债券11,887亿元，其中已兑付607亿元，尚未到期11 ,280亿元；中期票据2,450亿元，其中已兑付750亿元，尚未到期1,700亿元；短期融资券2,800亿元，全部已兑 付；超短期融资券1,250亿元，其中已兑付1,100亿元，尚未到期150亿元。(完) 参看公告详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)