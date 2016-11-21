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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 10:48 BJT

台湾股市：盘中小涨，受10月出口订单温和增长预期提振

路透台北11月21日 - 台湾股市周一上涨，受部分亚股收复早盘跌势转而回升所带动，且当日盘后公布的数据或将显示10月台湾出口订单温和成长。

10月台湾出口订单可能连续第三个月成长，受科技业的季节性需求带动。该数据将于0800GMT公布。

0221 GMT，加权股价指数 上涨0.3%，至9,035.26点，上日收涨0.2%。

电子类指数 涨0.1%，金融保险类指数 上升1.1%。(完)

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