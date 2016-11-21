泰国经济：第三季GDP较上季增长0.6%，略低于预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透曼谷11月21日 - 泰国经济第三季较前季增长0.6%，略低于预期，但出口数据显示出复苏的早期迹象。
参与路透调查的分析师原预计泰国经济第三季增长0.7%；第二季经季节调整的经济增速下修为0.7%。
泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一称，与上年同期相比，第三季经济增长3.2%，低于3.4%的调查预期中值；上一季为增长3.5%。
NESDB还称，泰国经济增速今年可能在3.2%，处于此前预测区间为3.0-3.5%。
去年泰国经济增速为2.8%。
NESDB现预计今年出口持平，而非早先预计的下降1.9%。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。