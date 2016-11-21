版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 11:14 BJT

泰国经济：第三季GDP较上季增长0.6%，略低于预期

路透曼谷11月21日 - 泰国经济第三季较前季增长0.6%，略低于预期，但出口数据显示出复苏的早期迹象。

参与路透调查的分析师原预计泰国经济第三季增长0.7%；第二季经季节调整的经济增速下修为0.7%。

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一称，与上年同期相比，第三季经济增长3.2%，低于3.4%的调查预期中值；上一季为增长3.5%。

NESDB还称，泰国经济增速今年可能在3.2%，处于此前预测区间为3.0-3.5%。

去年泰国经济增速为2.8%。

NESDB现预计今年出口持平，而非早先预计的下降1.9%。(完)

(编译 王琛；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐