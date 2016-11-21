中国债市：上交所强化公司债投资者保护，未来三方面风险值得关注

路透上海11月21日 - 中国信用债市场的违约日趋常态化，让包括中国证监会和交易所在内，越来越重视机构及个人投资者的保护，上交所近期就举行了公司债投资者保护第一期研讨会，相关方面也提示了未来公司债市场值得关注的三大类风险。

这些风险今年以来监管层和市场主体也在不断呼吁，具体包括：信用利差处于历史低位，保护垫不够；资金面平稳的逻辑正在动摇；债券期限逐步缩短现象比较明显等。

经历过去两年大牛市，今年以来信用债除了4月经历过一次较大的调整外，信用利差仍然在不断压缩，很多品种都位于2008年以来的1/4分位以下，与信用基本面形成背离；不过10月底的这波市场调整以来，信用利差也有所扩大。

资金面方面，2015年下半年以来，银行间的资金面一直比较平稳，市场主体自我调节杠杆的能力有所减弱，蕴含了较大风险，不过今年下半年以来，银行间以及交易所的资金利率都有一定程度的提升，这对遏制机构的过度杠杆已起到了一定作用。

期限错配方面，以银行间非金融企业债务融资工具为例，2014年的平均期限为2.3年，2015年降为2.04年，今年已降低到了2以下，发行端的期限缩短，可能会对流动性带来一定风险。

自超日债违约以来，中国债券市场包括交易所债券市场的违约案例日益增多，已几乎涵盖了包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券等在内的主要信用债品种，影响范围也逐渐扩大，这可能也是证监会、交易所等组织日益关心投资者保护机制的重要原因。