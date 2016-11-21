中国债市：上交所强化公司债投资者保护，未来三方面风险值得关注

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月21日 - 中国信用债市场的违约日趋常态化，让包括中国证监会和交易所在内，越来越重视机构及个人投资者的保护，上交所近期就举行了公司债投资者保护第一期研讨会，相关方面也提示了未来公司债市场值得关注的三大类风险。
这些风险今年以来监管层和市场主体也在不断呼吁，具体包括：信用利差处于历史低位，保护垫不够；资金面平稳的逻辑正在动摇；债券期限逐步缩短现象比较明显等。
经历过去两年大牛市，今年以来信用债除了4月经历过一次较大的调整外，信用利差仍然在不断压缩，很多品种都位于2008年以来的1/4分位以下，与信用基本面形成背离；不过10月底的这波市场调整以来，信用利差也有所扩大。
资金面方面，2015年下半年以来，银行间的资金面一直比较平稳，市场主体自我调节杠杆的能力有所减弱，蕴含了较大风险，不过今年下半年以来，银行间以及交易所的资金利率都有一定程度的提升，这对遏制机构的过度杠杆已起到了一定作用。
期限错配方面，以银行间非金融企业债务融资工具为例，2014年的平均期限为2.3年，2015年降为2.04年，今年已降低到了2以下，发行端的期限缩短，可能会对流动性带来一定风险。
自超日债违约以来，中国债券市场包括交易所债券市场的违约案例日益增多，已几乎涵盖了包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券等在内的主要信用债品种，影响范围也逐渐扩大，这可能也是证监会、交易所等组织日益关心投资者保护机制的重要原因。
根据截止9月底数据统计，交易所债券市场2018年将迎来首个兑付高峰，到期规模超过7,500亿元人民币，不过产能过剩行业包括煤炭、有色、钢铁的风险较为可控，存量规模均在600亿以下。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。